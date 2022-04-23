Ризикували життям, щоб врятувати українську спадщину від росіян! Як уціліли картини Марії Приймаченко в Іванкові

Росія, що так нахабно вдерлася на територію України, уже відкрила своє справжнє завдання: винищити українство у всіх його проявах. Це стосується і культурної спадщини нашої нації: чого вартує знищений музей Марії Приймаченко у містечку Іванків. Та ворогу дне вдається досягти своїх цілей — це українці доводять окупантам щодня.

Краєзнавчий музей в Іванкові поповниться новими експонатами, щойно його відбудують. Піротехніки передали туди снаряди, якими Росія бомбила села району. Поки приміщення, яке окупанти розбили іще на самому початку війни, стоїть вщент зруйноване.

Повністю згоріло центральне приміщення — не залишилося навіть табличок. З інших кімнат музею винесли усі вцілілі експонати, включно із картинами Марії Приймаченко. Їх заховали у надійному місці і представлять лише наприкінці війни.

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Музей Марії Приймаченко є одним із найважливіших для українців: там представлені експонати нашої історії. А художниця Марія Приймаченко є представницею самобутнього наївного мистецтва.

Водночас місцеві впевнені: Росія навмисне нищить наші культурні заклади. Горіли в окупаційному вогні не тільки музей Марії Приймаченко, а й артефакти з часів Другої світової війни — не пошкодували росіяни й пам’ятник радянському партизану Івану Сергієнку. Повністю знищені Будинок культури та бібліотека.

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