Рисковали жизнью, чтобы спасти украинское наследие от россиян! Как уцелели картины Марии Приймаченко в Иванкове

Россия, так нагло ворвавшаяся на территорию Украины, уже показала свою настоящую задачу: уничтожить украинство во всех его проявлениях. Это касается и культурного наследия нашей нации: чего только стоит уничтоженный музей Марии Прйимаченко в городке Иванков. Но врагу не удается достичь своих целей — это украинцы доказывают оккупантам каждый день.

Краеведческий музей в Иванкове пополнится новыми экспонатами, как только его отстроят. Пиротехники передали туда снаряды, которыми Россия бомбила села этого района. Пока помещение, которое оккупанты разбили еще в самом начале войны, стоит полностью разрушенное.

Сгорело дотла центральное помещение — не осталось даже табличек. Из других комнат музея вынесли все уцелевшие экспонаты, включая картины Марии Приймаченко. Их спрятали в надежном месте и представят только в конце войны.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Музей Марии Приймаченко — один из важнейших для украинцев: там представлены экспонаты нашей истории. А художница Мария Приймаченко является представительницей самобытного наивного искусства.

Вместе с тем местные жители уверены: Россия умышленно уничтожает наши культурные заведения. Горели в оккупационном огне не только музей Марии Приймаченко, но и артефакты со времен Второй мировой войны — не пожалели русские и памятник советскому партизану Ивану Сергиенко. Полностью уничтожены Дом культуры и библиотека.

А как живёт искусство в условиях войны — читай в материале рассказ директора Художественного арсенала Олеси Островской-Лютой о поддержке художников в трудные времена.