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У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Травня 2022, 23:17
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