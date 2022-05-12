У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання

Весняне потеплішання принесло нам не тільки високу температуру повітря та сонячні дні, а й сильні весняні вітри та дощі. Тож сьогодні, 12 травня, рятувальники долають наслідки негоди у столиці.
КМДА повідомляє про виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському спуску, де були повалені дерева. Також прибирають повалені дерева у Дарницькому районі.
Тож у мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло: наразі резервно заживлено більшість клієнтів.
Через негоду – дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
Влада наголошує, що при падінні дерев чи гілок та травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Номер КАРС (Київська служба порятунку) — 044-430-37-17 та 044-430-50-10.
Пам’ятай про правила безпеки та не наближайся до оголених проводів.
Пам’ятай про правила безпеки та не наближайся до оголених проводів.
Насамперед повідом про це через дистанційні сервіси:
Якщо падіння дерев травмувало людину чи зірвало електропроводи — зателефонуй 101 або 103.
А, коли в Києві знову засяє сонечко, пропонуємо тобі відвідати зоопарк, що зможе допомогти тваринкам матеріально і трішки розрадити родину. Раніше ми розповідали, що Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку.