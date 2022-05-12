У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання

Весняне потеплішання принесло нам не тільки високу температуру повітря та сонячні дні, а й сильні весняні вітри та дощі. Тож сьогодні, 12 травня, рятувальники долають наслідки негоди у столиці.

КМДА повідомляє про виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському спуску, де були повалені дерева. Також прибирають повалені дерева у Дарницькому районі.

Наслідки негоди у столиці 12 травня

Тож у мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло: наразі резервно заживлено більшість клієнтів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Через негоду – дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Влада наголошує, що при падінні дерев чи гілок та травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Номер КАРС (Київська служба порятунку) — 044-430-37-17 та 044-430-50-10.

Пам’ятай про правила безпеки та не наближайся до оголених проводів.

Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання

Насамперед повідом про це через дистанційні сервіси:

чат-бот у Viber та Telegram (у рядку пошуку ввести ДТЕК Київські електромережі)

особистий кабінет на сайті www.dtek-kem.com.ua

за номерами телефонів: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Якщо падіння дерев травмувало людину чи зірвало електропроводи — зателефонуй 101 або 103.

А, коли в Києві знову засяє сонечко, пропонуємо тобі відвідати зоопарк, що зможе допомогти тваринкам матеріально і трішки розрадити родину. Раніше ми розповідали, що Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку.