В Киеве непогода повредила электричество в нескольких районах. Что делать, если у тебя нет светоснабжения

Весеннее потепление принесло не только высокую температуру воздуха и солнечные дни, но и сильные весенние ветра и дожди. Сегодня, 12 мая, спасатели преодолевают последствия непогоды в столице.
КГГА сообщает о вызовах на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были свергнуты деревья. Также убирают сваленные деревья в Дарницком районе.
Поэтому у жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет: сейчас резервно заживлено большинство клиентов.
Из-за непогоди — дождь и шквальный ветер отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
Власти подчеркивают, что при падении деревьев или ветвей и травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Номер КАРС (Киевская служба спасения) — 044-430-37-17 и 044-430-50-10.
Помни о правилах безопасности и не приближайся к обнаженным проводам.
Помни о правилах безопасности и не приближайся к обнаженным проводам.
Прежде сообщи об этом через дистанционные сервисы:
Если падение деревьев травмировало человека или сорвало электропроводы, позвони по телефону 101 или 103.
А когда в Киеве снова засияет солнышко, предлагаем тебе посетить зоопарк, который сможет помочь животным материально и чуть отвлечь семью. Ранее мы рассказывали, что Киевский зоопарк приступил к работе в режиме парка.