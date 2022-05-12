В Киеве непогода повредила электричество в нескольких районах. Что делать, если у тебя нет светоснабжения

Весеннее потепление принесло не только высокую температуру воздуха и солнечные дни, но и сильные весенние ветра и дожди. Сегодня, 12 мая, спасатели преодолевают последствия непогоды в столице.

КГГА сообщает о вызовах на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были свергнуты деревья. Также убирают сваленные деревья в Дарницком районе.

Последствия непогоды в столице 12 мая

Поэтому у жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет: сейчас резервно заживлено большинство клиентов.

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Из-за непогоди — дождь и шквальный ветер отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Власти подчеркивают, что при падении деревьев или ветвей и травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Номер КАРС (Киевская служба спасения) — 044-430-37-17 и 044-430-50-10.

Помни о правилах безопасности и не приближайся к обнаженным проводам.

Что делать, если у тебя нет светоснабжения

Прежде сообщи об этом через дистанционные сервисы:

чат-бот в Viber и Telegram (в строке поиска ввести ДТЭК Киевские электросети)

личный кабинет на сайте www.dtek-kem.com.ua

по номерам телефонов: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Если падение деревьев травмировало человека или сорвало электропроводы, позвони по телефону 101 или 103.

А когда в Киеве снова засияет солнышко, предлагаем тебе посетить зоопарк, который сможет помочь животным материально и чуть отвлечь семью. Ранее мы рассказывали, что Киевский зоопарк приступил к работе в режиме парка.