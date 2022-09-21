Може зарядити і Starlink, і квадрокоптер: винахідники з Рівненщини створили потужний акумулятор для ЗСУ

На Рівненщині виготовляють сучасні портативні зарядні станції. Зовні невеликі та легкі, однак дуже потужні, бо можуть одночасно заряджати понад 50 мобільних телефонів, Starlink, квадрокоптери та решту спеціального обладнання, яке допомагає нищити окупантів.

Портативні акумулятори, які заряджають майже все

Це хлопці з Млинова, вони самі придумали концепцію таких пристроїв. До виготовлення потужних зарядних станцій хлопці займались автоматизацією виробничих процесів.

До нової справи взялися майже одразу після початку повномасштабної війни, адже дуже хотіли допомогти нашим військовим.

Цей апарат може зарядити 58 телефонів, також може живити Starlink, компресори автомобільні, рації, квадрокоптери, — розповідають винахідники.

Спершу зробили кілька пристроїв, протестували, вдосконалили, і тепер мобільні станції працюють так, що перед військовими не соромно, каже один з розробників.

Основне в пристроях — це літійні акумулятори, вони мають велику ємність при своїх розмірах.

Як працюють портативні акумулятори

Зарядні станції — невеликого розміру, легкі і запросто вміщуються в наплічник. Корпус не боїться дощу — отже, користуватися пристроями зручно, а це важливо для військових на передовій. Для них розробили й портативний електричний генератор.

У генераторів які мінуси — треба топливо дозаправляти, він шумний і є вихлопні гази, а цей — повністю безшумний, має вісім розеток, в яких одразу 220 правильної форми сигналу.

Партію таких генераторів уже підготували для наших захисників у гарячі точки.

Заряджаються всі ці пристрої і від сонячних панелей, які тут також виготовляють як елемент живлення. Тож військові можуть абсолютно автономно бути завжди на зв’язку, а їхнє обладнання, яке допомагає нищити окупантів — у роботі, навіть без доступу до електромережі.

Все, чого потребує нині українська передова, хлопці виробляють і відправляють туди. Чудово, що молоді люди об’єднуються і своєю працею наближають перемогу, — каже керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Російські окупанти здатні на все що завгодно, крім перемоги. Нещодавно вони вдарили по українських електромережах. Читай, що робити, якщо відключили світло.

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