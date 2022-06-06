Найкращий винахід для ЗСУ: інженер із Дніпра створив надпотужний Power bank

Часто у хлопців, які захищають нас на передовій, немає доступу до електроенергії. Тож їм потрібен потужний Power bank, якого б вистачило на багато пристроїв.

Після розмови з військовими винахідник, інженер з Дніпра Ігор Кочет вирішив за власний кошт розробити та зібрати надпотужний Power bank.

Його винахід має дерев’яний корпус, заряджати може завдяки трьом потужним батареям. Розрахований одразу на багатьох людей, адже у нього є сім прикурювачів та 11 USB-портів.

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Енергії та місця у винаході вистачить, щоб зарядити одразу до 20 мобільних пристроїв чи рацій або інші прилади, що споживають 5–12 Вольт.

Власне, Power bank можна підзаряджати за допомогою акумулятора або прикурювача в автомобілі і, звісно ж, від генератора та розетки.

Щоб якісно виготовити таке портативне зарядне для військових, Ігор Кочет спершу детально розробив макет на комп’ютері. Збирав свій винахід за власний кошт.

Частину деталей Ігор роздрукував на 3D-принтері, а інші комплектуючі дозамовив в інтернеті.

Та на цьому робота винахідника не закінчується. Навпаки, він уже роздумує над наступною, покращеною та вдосконаленою моделлю Power bank.

Планує додати до портативної зарядки сонячні батареї, збільшити місткість та зменшити вагу — все для того, щоб військовим було зручно та корисно.

Попри те, що наступна модель Power bank для військових вийде значно дорожчою, Ігор не зупиняється. Адже прагне по-справжньому допомогти, перебуваючи в тилу.

В тилу української армії працюють чимало людей, які прагнуть допомагати, не шкодуючи при тому ні сил, ні часу, ні грошей — усе заради перемоги.

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