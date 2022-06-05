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Її обличчя зображає страждальний народ — американська художниця продала портрет пораненої українки за $100 тисяч

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 05 Червня 2022, 21:30

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