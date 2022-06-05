Її обличчя зображає страждальний народ — американська художниця продала портрет пораненої українки за $100 тисяч

Американська художниця Євгенія Гершман зібрала для України $100 тисяч, виставивши на аукціон картину, на якій зобразила одну з перших жертв повномасштабної війни Росії проти України.

Ви точно памʼятаєте це фото. На ньому зранене обличчя виховательки Олени Курило з Харківщини. У її будинок 24 лютого влучила російська ракета.

Її поранену і всю в крові сфотографував іноземний журналіст. Це фото було на перших шпальтах найвідоміших світових видань і в кліпі Мадонни. Тоді весь світ уперше побачив, для чого Росія пішла війною проти України — вбивати.

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Коли був вибух — це доля секунди. Скло полетіло на мене. Дуже текла кров, у мене були поранення і на обличчі, й на спині. Я не відчувала болю, але розуміла, що мені треба знайти телефон і подзвонити, що я жива, — згадує Олена.

Нині жінка в Польщі. Там їй зробили першу операцію. Але праве око досі не бачить. Поки що Олена ходить до психолога, аби пережити та відпустити 24 лютого.

Я бачила обличчя Олени й тоді ще не знала, хто вона, не знала її історії, не знала, що вона вчителька. Але я зрозуміла, що її обличчя зображає страждальний народ. І її очі просили про допомогу, — розповідає художниця.

Намальований портрет Олени Євгенія продала за $100 тисяч на відомому аукціоні Heritage. Але їй важливо було знайти героїню свого портрета.

Нині Євгенія продовжує збирати гроші для України. Вона вже намалювала портрет Володимира Зеленського — з фото, яке теж вразило світ. Його зробили, коли наш президент вперше побував у звільненій Бучі.

Він настільки був змінений тим, що він бачив, що в мене було таке відчуття, що він став зовсім іншою людиною. І в мене було відчуття, що саме таким я мала його написати, — зізнається мисткиня.

Раніше картину Марії Приймаченко продали задля допомоги ЗСУ. Цим зайнявся благодійний фонд Сергія Притули. Полотно вдалось продати за півмільйона доларів.