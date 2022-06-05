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Ее лицо изображает страдающий народ — американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тысяч

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 05 июня 2022, 21:30

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