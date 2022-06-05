Ее лицо изображает страдающий народ — американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тысяч

Американская художница Евгения Гершман собрала для Украины $100 тысяч, выставив на аукцион картину, на которой изобразила одну из первых жертв полномасштабной войны России против Украины.

Вы точно помните это фото. На нем раненое лицо воспитательницы Елены Курило с Харьковской области. В ее дом 24 февраля попала российская ракета.

Ее раненую и всю в крови сфотографировал иностранный журналист. Это фото было на первых страницах самых известных мировых изданий и в клипе Мадонны. Тогда весь мир впервые увидел, зачем Россия пошла войной против Украины — убивать.

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Когда был взрыв — это доля секунды. Стекло полетело на меня. Очень текла кровь, у меня были ранения и на лице, и на спине. Я не чувствовала боли, но понимала, что мне нужно найти телефон и позвонить, что я жива, — вспоминает Елена.

В настоящее время женщина в Польше. Там ей сделали первую операцию. Но правый глаз до сих пор не видит. Пока Елена ходит к психологу, чтобы пережить и отпустить 24 февраля.

Я видела лицо Елены и тогда еще не знала, кто она, не знала ее истории, не знала, что она учительница. Но я поняла, что ее лицо изображает страдающий народ. И ее глаза просили о помощи, — рассказывает художница.

Нарисованный портрет Елены Евгения продала за $100 тысяч на известном аукционе Heritage. Но ей важно было найти героиню своего портрета.

Сегодня Евгения продолжает собирать деньги для Украины. Она уже нарисовала портрет Владимира Зеленского — с фото, тоже поразившее мир. Его сделали, когда наш президент впервые побывал в освобожденной Буче.

Он настолько был изменен тем, что он видел, что у меня было такое чувство, что он стал совсем другим человеком. И у меня было ощущение, что именно таким я должна была его написать, — признается художница.

Ранее картину Марии Примаченко продали для помощи ВСУ. Этим занялся благотворительный фонд Сергея Притулы. Полотно удалось продать за полмиллиона долларов.