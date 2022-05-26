Розповіді

Яскраві кольори у темному підвалі: хроніки війни від художниці Ірини Потапенко

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 26 Травня 2022, 20:34
ірина Потапенко
Фото: Українська Правда. Життя

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