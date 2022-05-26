Яркие цвета в темном подвале: хроники войны от художницы Ирины Потапенко

Война забрала у нас очень многое, даже цвета. Поэтому художники и творческие люди пытаются заполнить эту тьму с помощью ярких красок акварели.

Одной из тех, кто пишет картины о современных событиях, является известная одесская художница и иллюстратор книг Ирина Потапенко.

Она вместе с мужем, двумя большими собаками и четырьмя котами встретили войну на даче под Одессой.

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С тех пор скромный подвал дома, похожий, по словам Ирины, на нору хоббита, стал убежищем и местом для творчества.

С началом войны у художницы забрали все цвета, и она, до этого являвшаяся яркой поклонницей черно-белых иллюстраций, стала добавлять в свои работы яркие краски акварели.

А ведь Ирина твердо убеждена, что ради победы нужно видеть и ощущать все оттенки и тонкости окружающего мира.

Таким образом, этот подвал стал не только убежищем от возможных авиационных ударов, но и местом, где творится искусство Подвальных хроник — серии цветных рисунков, воспроизводящих реалии через призму переживаний автора.

Ирина Потапенко рассказала историю создания этой серии рисунков и поделилась, почему рисовать и оставаться в Украине для нее столь важно.

Почему творчество спасает от выгорания

На вопрос “как ты?” от родных женщина может ответить только “норм” или “жива”, потому что не желает нагружать кого-то своими переживаниями.

Но с бумагой она может быть искренней и откровенной, поделиться всем, что наболело, и выплеснуть все свои чувства.

Женщина делится, что пытается достать из себя даже скрытое чувство юмора.

Однако это не отменяет тот факт, что сперва она и многие другие люди искусства должны были прийти в себя от ужасов войны.

Поначалу они не могли творить, а сейчас некоторые ходят уже на зарисовки в город, поют, пишут стихи, песни.

Сейчас, как говорит Ирина, все понемногу приходят в себя от чувства отчаяния и ужаса, от выгорания и постепенно возвращаются к жизни, поддерживают друг друга.

Должна прожить всю боль. О решении остаться в Украине

Художница не скрывает, что у нее были мысли уехать за границу, что нормально, ведь речь идет о жизни.

Однако она, как и большинство творческих людей, которым очень болит, чувствует, что должна и хочет пройти сквозь все испытания вместе с другими украинцами, у себя дома.

Боюсь, если уеду из Украины, то перестану ощущать ее. И как мне тогда рисовать? Как рассказать людям из других стран, что происходит в моей стране?

Кроме того, у них с мужем много домашних животных, с которыми может быть проблематично устроиться за границей.

Для себя женщина решила оставаться в Украине до критического момента.

Если все будет плохо и крайне опасно, то они с мужем будут искать безопасности где-нибудь в другом месте.

Будем хватать наших собак, кошек, мои кисточки и будем искать более безопасный город.

Несмотря на свое решение оставаться в Украине, женщина очень радуется, что ее детям удалось успешно уехать за границу и сейчас они находятся в безопасности.

Рождение подвальной хроники

Атмосфера в подвале Ирины похожа на сцену из книги Алиса в стране чудес: повсюду банки с вареньем, полки и стремянки, а вместо белого кролика — муж художницы Алексей.

Правда, рассказывает женщина, у него нет жилетного кармана для часов, но есть фонарик, кирка и респиратор.

В общем, в ее жизни изменилось не много. Она рисовала до войны и продолжает это делать, добавились только часы, проведенные в подвале.

Подвальные хроники — это небольшая серия рисунков обо мне, моем муже и наших котах с собаками, так называемые мои семейные хроники войны.

Первые хроники художница начала рисовать еще месяц назад, иначе впала бы в депрессию.

Понимала, что на душе очень тяжело, столько боли и тьмы, что нужно, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать себя на поверхность за волосы.

Эти рисунки чем-то похожи на комиксы с каплей иронии. Они многим понравились, так что художница продолжает над ними работать.

Война отразилась и на стиле художницы. Если раньше она предпочитала черно-белые зарисовки, то сейчас ей хочется чувствовать и видеть мир во всей его сочности и великолепии.

Некоторые акварельные работы обжигаю огнем, чтобы показать, что искусство тоже в огне войны и враг уничтожает то, что мы создавали.

Искусство переходит на соловьиную

Ирина Потапенко, как и многие украинцы, сознательно решила перейти на родной язык. Ее путь к этому начался с книги Тореадори з Васюківки — тогда она почувствовала потребность отказаться от русского языка.

С тех пор она читает многие книги украинских авторов, которые ей посоветовали друзья, и даже пишет собственные стихи на родном языке.

А тем временем режиссер Олег Сенцов рассказывает о своей свободе и творчестве, несмотря на все вызовы жизни.