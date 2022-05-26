Яркие цвета в темном подвале: хроники войны от художницы Ирины Потапенко

Война забрала у нас очень многое, даже цвета. Поэтому художники и творческие люди пытаются заполнить эту тьму с помощью ярких красок акварели.
Одной из тех, кто пишет картины о современных событиях, является известная одесская художница и иллюстратор книг Ирина Потапенко.
Она вместе с мужем, двумя большими собаками и четырьмя котами встретили войну на даче под Одессой.
С тех пор скромный подвал дома, похожий, по словам Ирины, на нору хоббита, стал убежищем и местом для творчества.
С началом войны у художницы забрали все цвета, и она, до этого являвшаяся яркой поклонницей черно-белых иллюстраций, стала добавлять в свои работы яркие краски акварели.
А ведь Ирина твердо убеждена, что ради победы нужно видеть и ощущать все оттенки и тонкости окружающего мира.
Таким образом, этот подвал стал не только убежищем от возможных авиационных ударов, но и местом, где творится искусство Подвальных хроник — серии цветных рисунков, воспроизводящих реалии через призму переживаний автора.
Ирина Потапенко рассказала историю создания этой серии рисунков и поделилась, почему рисовать и оставаться в Украине для нее столь важно.
На вопрос “как ты?” от родных женщина может ответить только “норм” или “жива”, потому что не желает нагружать кого-то своими переживаниями.
Но с бумагой она может быть искренней и откровенной, поделиться всем, что наболело, и выплеснуть все свои чувства.
Женщина делится, что пытается достать из себя даже скрытое чувство юмора.
Однако это не отменяет тот факт, что сперва она и многие другие люди искусства должны были прийти в себя от ужасов войны.
Поначалу они не могли творить, а сейчас некоторые ходят уже на зарисовки в город, поют, пишут стихи, песни.
Поначалу они не могли творить, а сейчас некоторые ходят уже на зарисовки в город, поют, пишут стихи, песни.
Сейчас, как говорит Ирина, все понемногу приходят в себя от чувства отчаяния и ужаса, от выгорания и постепенно возвращаются к жизни, поддерживают друг друга.
Художница не скрывает, что у нее были мысли уехать за границу, что нормально, ведь речь идет о жизни.
Однако она, как и большинство творческих людей, которым очень болит, чувствует, что должна и хочет пройти сквозь все испытания вместе с другими украинцами, у себя дома.
Боюсь, если уеду из Украины, то перестану ощущать ее. И как мне тогда рисовать? Как рассказать людям из других стран, что происходит в моей стране?
Кроме того, у них с мужем много домашних животных, с которыми может быть проблематично устроиться за границей.
Для себя женщина решила оставаться в Украине до критического момента.
Если все будет плохо и крайне опасно, то они с мужем будут искать безопасности где-нибудь в другом месте.
Будем хватать наших собак, кошек, мои кисточки и будем искать более безопасный город.
Будем хватать наших собак, кошек, мои кисточки и будем искать более безопасный город.
Несмотря на свое решение оставаться в Украине, женщина очень радуется, что ее детям удалось успешно уехать за границу и сейчас они находятся в безопасности.
Атмосфера в подвале Ирины похожа на сцену из книги Алиса в стране чудес: повсюду банки с вареньем, полки и стремянки, а вместо белого кролика — муж художницы Алексей.
Правда, рассказывает женщина, у него нет жилетного кармана для часов, но есть фонарик, кирка и респиратор.
В общем, в ее жизни изменилось не много. Она рисовала до войны и продолжает это делать, добавились только часы, проведенные в подвале.
Подвальные хроники — это небольшая серия рисунков обо мне, моем муже и наших котах с собаками, так называемые мои семейные хроники войны.
Подвальные хроники — это небольшая серия рисунков обо мне, моем муже и наших котах с собаками, так называемые мои семейные хроники войны.
Первые хроники художница начала рисовать еще месяц назад, иначе впала бы в депрессию.
Понимала, что на душе очень тяжело, столько боли и тьмы, что нужно, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать себя на поверхность за волосы.
Понимала, что на душе очень тяжело, столько боли и тьмы, что нужно, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать себя на поверхность за волосы.
Эти рисунки чем-то похожи на комиксы с каплей иронии. Они многим понравились, так что художница продолжает над ними работать.
Война отразилась и на стиле художницы. Если раньше она предпочитала черно-белые зарисовки, то сейчас ей хочется чувствовать и видеть мир во всей его сочности и великолепии.
Некоторые акварельные работы обжигаю огнем, чтобы показать, что искусство тоже в огне войны и враг уничтожает то, что мы создавали.
Некоторые акварельные работы обжигаю огнем, чтобы показать, что искусство тоже в огне войны и враг уничтожает то, что мы создавали.
Ирина Потапенко, как и многие украинцы, сознательно решила перейти на родной язык. Ее путь к этому начался с книги Тореадори з Васюківки — тогда она почувствовала потребность отказаться от русского языка.
С тех пор она читает многие книги украинских авторов, которые ей посоветовали друзья, и даже пишет собственные стихи на родном языке.
А тем временем режиссер Олег Сенцов рассказывает о своей свободе и творчестве, несмотря на все вызовы жизни.