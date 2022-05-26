Рассказы

Яркие цвета в темном подвале: хроники войны от художницы Ирины Потапенко

Вероника Кононенко, практикантка сайта 26 мая 2022, 20:34
ірина Потапенко
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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