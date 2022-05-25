Люди повертаються додому попри щоденні обстріли — Кім про ситуацію в Миколаївській області 

Росіяни продовжують щодня гатити по Миколаївській області. Учора, 24 травня, о 21:30 окупанти обстріляли обласний центр. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Наслідки обстрілу Миколаєва

Пошкоджена будівля багатоповерхового будинку — трубою від Смерча пробило два поверхи. Є один постраждалий, який, на щастя, залишився живим.

З військової точки зору, на мою думку, жодного сенсу в таких обстрілах немає. Але з політичної точки зору, вони (росіяни — ред.) створюють загрозу для людей, щоб ті виїжджали.

Щоб у себе на телебаченні сказати: “Там усі виїхали. Залишились лише нацисти й бандерівці!” — розповів Кім.

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За його словами, зараз навпаки люди повертаються в область, бо вже не мають змоги знаходитись в евакуації. Навіть безробіття та підступні дії окупантів не можуть їх зупинити.

Ситуація в Миколаєві

Наразі в Миколаївській області пошкоджено чи знищено понад 3 500 будинків. Утім влада вже має плани відбудови та починає відновлювальні роботи на більш-менш безпечних територіях.

За словами голови ОВА, найбільшою проблемою є зупинка бізнесу, а відтак втрата роботи та грошей. Проте склади з гуманітарною допомогою є. Уся країна та західні партнери допомагають їх поповнювати.

У Миколаєві вода в кранах є, але технічна. Питання відновлення постачання питної води може зайняти ще місяць-два. Адже потрібно повністю переналаштувати систему.

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