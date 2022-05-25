Люди возвращаются домой несмотря на ежедневные обстрелы — Ким о ситуации в Николаевской области

Россияне продолжают ежедневно бить по Николаевской области. Вчера, 24 мая, в 21:30 оккупанты обстреляли областной центр. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

Последствия обстрела Николаева

Поврежденное здание многоэтажного дома — трубой от Смерча пробило два этажа. Есть один пострадавший, который, к счастью, остался в живых.

С военной точки зрения, на мой взгляд, никакого смысла в таких обстрелах нет. Но с политической точки зрения они (россияне — ред.) создают угрозу для людей, чтобы те уезжали.

Чтобы у себя на телевидении сказать: “Там все уехали. Остались только нацисты и бандеровцы!” — рассказал Ким.

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По его словам, сейчас наоборот люди возвращаются в область, потому что уже не могут находиться в эвакуации. Даже безработица и коварные действия оккупантов не могут их остановить.

Ситуация в Николаеве

В Николаевской области повреждено или уничтожено более 3 500 домов. Впрочем, власть уже имеет планы восстановления и начинает работы на более или менее безопасных территориях.

По словам главы ОВА, наибольшей проблемой является остановка бизнеса, а поэтому потеря работы и денег. Однако склады с гуманитарной помощью есть. Вся страна и западные партнеры помогают их пополнять.

В Николаеве вода в кранах есть, но техническая. Вопрос возобновления поставки питьевой воды может занять еще месяц-два. Ведь нужно полностью перенастроить систему.

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