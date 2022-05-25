Росіяни вперше з 24 лютого обстріляли Кривий Ріг — куди поцілили та чи є постраждалі

Уперше з 24 лютого ворог обстріляв Кривий Ріг. Ракети влучили у промислове підприємство. Відомо, що запуск відбувся з території Херсонщини. Є серйозні руйнування об’єкта.
Сьогодні вранці ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу… На щастя, жодна людина не постраждала, — розповіла речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.
Сьогодні вранці ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу… На щастя, жодна людина не постраждала, — розповіла речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.
Загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню.
Другий день Дніпропетровщина під постійними ворожими обстрілами. Під артилерійський обстріл потрапили і кілька прикордонних населених пунктів.
З ураганів ворог гатив по Широківській та Апостолівській громадам. Наразі там тимчасово відсутнє світло. Людей не зачепило. Вчора також били по Синельниківському районі.
З ураганів ворог гатив по Широківській та Апостолівській громадам. Наразі там тимчасово відсутнє світло. Людей не зачепило. Вчора також били по Синельниківському районі.
Уся критична інфраструктура в області працює стабільно, а резерви продуктів та медикаментів постійно поповнюють. Нині в області активно розміновують території.
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