Україна

Росіяни вперше з 24 лютого обстріляли Кривий Ріг — куди поцілили та чи є постраждалі

Христина Венгеляускайте 25 Травня 2022, 18:45

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