Россияне впервые с 24 февраля обстреляли Кривой Рог — куда попали и есть ли пострадавшие

Впервые с 24 февраля враг обстрелял Кривой Рог. Ракеты попали в промышленное предприятие. Известно, что запуск произошел с территории Херсонской области. Имеются серьезные разрушения объекта.
Сегодня утром враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу… К счастью, ни один человек не пострадал, — рассказала спикер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Цуркань.
Сегодня утром враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу… К счастью, ни один человек не пострадал, — рассказала спикер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Цуркань.
Захватчики били из реактивных систем залпового огня.
Второй день Днепропетровская область под постоянными вражескими обстрелами. Под артиллерийские обстрелы попали и несколько приграничных населенных пунктов.
Из ураганов враг бил по Широковской и Апостоловской общинах. Пока там временно отсутствует свет. Людей не задело. Вчера также стреляли по Синельниковскому району.
Из ураганов враг бил по Широковской и Апостоловской общинах. Пока там временно отсутствует свет. Людей не задело. Вчера также стреляли по Синельниковскому району.
Вся критическая инфраструктура в области работает стабильно, резервы продуктов и медикаментов постоянно пополняют. В настоящее время в области активно разминируют территории.
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