Лучшее изобретение для ВСУ: инженер из Днепра создал сверхмощный Power bank

Часто у ребят, защищающих нас на передовой, нет доступа к электроэнергии. Поэтому они нуждаются в мощном Power bank, которого хватило бы на многие устройства.

После разговора с военными изобретатель, инженер из Днепра Игорь Кочет решил за свой счет разработать и собрать сверхмощный Power bank.

Устройство выполнено в деревянном корпусе, заряжаться может за счет трех мощных батарей. Рассчитано на использование многими людьми одновременно, поскольку имеет семь прикуривателей и 11 USB-портов.

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Энергии и места в портативном зарядном хватит, чтобы зарядить сразу до 20 мобильных устройств или раций, а также другие приборы, потребляющие 5-12 Вольт.

Собственно, Power bank можно подзаряжать с помощью аккумулятора или прикуривателя в автомобиле и, конечно, от генератора и розетки.

Чтобы качественно сделать такой Power bank для военных, Игорь Кочет сначала подробно разработал макет на компьютере. Собирал изобретение за свой счет.

Часть деталей Игорь распечатал на 3D-принтере, а остальные комплектующие заказал в интернете.

Но на этом работа изобретателя не заканчивается. Наоборот, он уже размышляет над следующей, улучшенной и усовершенствованной моделью Power bank.

Планирует добавить в портативную зарядку солнечные батареи, увеличить емкость и уменьшить вес — все для того, чтобы военным было удобно и полезно.

Несмотря на то, что следующая модель Power bank для военных выйдет гораздо дороже, Игорь не останавливается, ведь стремится по-настоящему помочь, находясь в тылу.

В тылу украинской армии работает немало людей, которые стремятся помогать, не жалея ни сил, ни времени, ни денег — все ради победы.

Так, американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тыс.