Від дронів до біонічних протезів та зарядних станцій: які українські наукові винаходи наближують перемогу

Винахідливість українців не має меж. Варто тільки згадати, як на початку повномасштабної війни знищувались ворожі дрони банками з консервацією.

Однак протягом останніх років люди не лише регулярно робили заготовки продуктів на зиму, але й займались наукою. Особливо стали необхідними українські розробки, звісно, у 2022 року.

Дрони та біонічні протези — це лише початок довгого списку наукових проривів українців у науці. Та ще чимало з них не лише рухають Україну у високотехнологічне майбутнє, але й наближають нашу країну до перемоги на полі бою.

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Дрон-камікадзе eBOSH

Чималу роль на цій війні мають БПЛА. Частина з них повинні вести розвідку, а ось інша — нищити ворога одразу.

Такою властивістю володіють саме дрони-камікадзе, і, щоб не залежати повністю від допомоги західних партнерів, українські розробники вирішили створити власний БПЛА під назвою eBOSH.

Фахівці української організації Чорний ворон не лише встигли розробити, але вже й випробувати своє творіння. Це відбулось у листопаді 2022 року.

Інженери зробили можливим керування від першої особи, щоб пілот міг спостерігати зображення з камери моделі, в спеціальних відеоокулярах або в моніторі. Таким чином вдалось досягнути ефекту присутності пілота в кабіні літака.

Наразі дальність польоту дрона становить два кілометри, але її планую збільшити до чотирьох кілометрів. Максимальна швидкість eBOSH — до 150 км/год, але для ефективного знищення цілей достатньо й 70–80 км/год.

Мала ракета від Promin Aerospace

Український аерокосмічний стартап Promin Aerospace був заснований всього два роки тому. Проте вже у 2022 році його фахівці встигли розробити малу ракету-носій.

Її запуск на висоту 100 метрів планується вже навесні. Розробники прагнуть це зробити в Україні, оскільки залишились працювати в країні навіть в умовах війни. Однак якщо такої можливості не буде, то це зроблять у Шотландії, оскільки компанія також має відповідні домовленості з місцевим космодромом.

Крім того, команда розробників успішно провела теоретичні роботи з проектування ракет, балістики та згоряння двигунів. Тому очікується новий раунд інвестицій. А поки деякі працівники поєднують свою наукову роботу з волонтерством.

Активатор згортання крові

Науковці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького створили кровоспинний засіб, який має вигляд мікрогранул. Вони під час контакту з кров’ю утворюють в’язкий гель, який зупиняє кровотечу.

Ідея не нова, оскільки вже починаючи з 2014 року українські волонтери почали завозити в Україну подібний засіб від британського виробника. Це був препарат-гемостатик Celox.

Проте розробка львівських лікарів втричі швидше вступає в реакцію, що допомагає у прискореному режимі допомогти пораненому. А коштує такий препарат від українських розробників значно менше, ніж британський.

Заснував проект професор кафедри гістології, цитології та ембріології ЛНМУ Ростислав Білий. Чоловік давно займався цією розробкою і у 2016 отримав на неї патент.

Згодом вдалось встановити партнерство з з медичним центром у Лос-Анджелесі. Тому американські партнери допомогли запустити виробництво та закупити сировину.

Наприкінці 2022 року було заплановано виробляти від 500 до тисячі упаковок на місяць. Звісно, значна частина буде йти на потреби ЗСУ.

Дрон-міношукач

Ще один дрон, який може допомогти на полі бою. Однак розробив його український десятикласник ліцею КПІ Ігор Клименко. Наприкінці 2022 року парубок не лише встиг запатентувати свою розробку, але й почати перемовини щодо масового виробництва.

Дрон-міношукач можна запрограмувати на пошук певного матеріалу. Коли він підлітає до магнітного поля, то коло замикається і його детектор починає передавати сигнал на фототранзистор, а він — на плату, яка зчитує інформацію та дає сигнал, що було знайдено міну.

Така програма дрону розраховує, за скільки часу можна дістатись до міни, а потім, виходячи з даної інформації, створюється макетна карта, яка може накладатись на супутникове фото місцевості. Таким чином можна допомагати саперам та створювати для них мінні мапи.

Біонічний протез руки від Esper Bionics

Про Esper Bionics можна було вже багато чого почути. Їхня біонічна рука навіть встигла потрапити у список найкращих винаходів 2022 року за версією американського журналу Time.

Біонічні протези почали розробляти ще у 2017 році. Головною ідеєю було створити можливість працювати від сигналів м’язів. Також розробники зробили так, щоб їхні протези запам’ятовували звички та рухи людини, яка їх носить певний час. Тому вони стають практично розумною заміною справжньої руки.

Наразі Esper Bionics веде перемовини щодо використання своєї розробки з кількома найбільшими протезними клініками США, а також зі швейцарською благодійною організацією.

Автономний блок BanderaPower

В умовах постійних відключень світла українці також почали шукати нові можливості, щоб генерувати електроенергію. У цьому може допомогти й автономний блок BanderaPower. Проте він в першу чергу був створений саме для зарядки військових пристроїв у польових умовах.

Його розробили фахівці підприємства Промавтоматика Вінниця, які прагнули допомагати ЗСУ.

Однак тепер він може також підтримати цивільних, оскільки від нього можна заряджати як телефони і планшети, так і рації, тепловізори і все, що має розʼєм Lightning і Micro USB. Заряду BanderaPower вистачить на підзарядку 60 телефонів.

На Рівненщині також виготовляють сучасні портативні зарядні станції. Зовні невеликі та легкі, однак дуже потужні, бо можуть одночасно заряджати понад 50 мобільних телефонів, Starlink, квадрокоптери та решту спеціального обладнання, яке допомагає нищити окупантів. Читай, як винахідники з Рівненщини створили потужний акумулятор для ЗСУ.

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