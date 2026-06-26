Чем кормить гусей летом и зимой: правильный рацион

Выращивание водоплавающей птицы — это целое искусство, которое начинается с понимания потребностей вашего стада. Итак,чем кормить гусей, чтобы они росли здоровыми, давали качественное мясо и крупные яйца. Несмотря на то, что эти птицы считаются неприхотливыми, их рацион должен быть сбалансированным и продуманным.

Чем кормить гусей летом: пастбища и основа рациона

Бытует мнение, что благодаря густому пуху эти птицы совсем не боятся холодов. Это правда лишь наполовину. По данным сайта Milari, гуси действительно могут выдерживать морозы до -10 °C, а при надлежащем уходе им не страшны и -30 °C. Однако есть один критически важный нюанс — они совершенно не переносят сырость.

Если в птичнике слишком влажно, перья моментально загрязняются и слипаются. В таком состоянии пуховой слой перестает выполнять свою защитную функцию. Подстилка в сарае быстро намокает, из-за чего у птицы мерзнут лапы. Это очень опасное состояние, которое приводит к болезням и даже гибели поголовья. Поэтому сухое помещение и толстый слой подстилки из соломы или опилок — первое условие успеха.

Если ты хотешь, чтобы твоя птица была продуктивной, стоит подробно разобраться, чем можно кормить гусей в разные времена года. Летом все просто: основную часть рациона составляет зеленая трава на пастбищах. При этом каждой особи требуется около 2 кг такой зеленой массы в сутки.

Кроме выпаса, в рацион обязательно добавляют:

Корнеплоды: картофель, свеклу и турнепс (до 1 кг в сутки).

Зерновые смеси: ячмень, овес и пшеницу (до 300 г).

Бобовые и кукурузу для получения энергии.

Минеральные добавки: мел, ракушечник, а также песок с мелкими камешками, необходимыми для переваривания пищи.

Чем кормить гусей в домашних условиях зимой

Когда сезон пастбищ заканчивается, возникает вопрос, чем кормить гусей в домашних условиях в холодное время года. В этот период птицу обычно кормят дважды в день: утром дают влажные мешанки из овощей и каш, а вечером — сухое зерно.

Интересным вариантом для зимовки являются теплицы из поликарбоната. Они хорошо пропускают свет и защищают от сквозняков. На пол укладывают высокий слой подстилки (до полуметра), который периодически обновляют. Опытные фермеры советуют раз в 10 дней посыпать подстилку суперфосфатом, чтобы избежать запаха аммиака. Даже в морозы гусей нужно выпускать на прогулку на 1–2 часа, предварительно очистив площадку от снега.

Чем нельзя кормить гусей и чего стоит избегать

Существует строгий перечень того, чем нельзя кормить гусей, если вы не хотите навредить их здоровью. Прежде всего, это заплесневелое зерно и испорченные кухонные отходы. Также опасность представляют ядовитые травы на пастбищах, такие как пасленовые или лютик.

Кроме прямых запретов, есть продукты, которыми не стоит кормить гусей в больших количествах. Например, свежая рожь может вызвать вздутие, поэтому ее лучше заменить овсом. Также не стоит злоупотреблять кукурузой перед началом сезона яйцекладки, так как это приведет к ожирению, и гусыни перестанут нестись.

Чем можно кормить гусят для быстрого роста

Особого внимания требует молодняк. От того, чем кормить гусят в первые дни жизни, зависит их иммунитет. Сначала им дают измельченные вареные яйца, смешанные с мелкой крупой. С третьего дня вводят зелень — крапиву или молодую траву.

Размышляя о том, чем можно кормить гусят для быстрого набора массы, обратите внимание на влажные мешанки на сыворотке или кислом молоке. Уже с месячного возраста гусята начинают активно расти, поэтому им добавляют в рацион костную муку и обеспечивают доступ к воде, где они могут найти ряску — настоящую витаминную бомбу.

Иногда возникает необходимость в интенсивном наборе веса. Для этого гусей помещают в небольшие загоны, что ограничивает их активность. Принудительный откорм позволяет значительно увеличить массу тела за короткий срок. Птицу кормят специальными шариками из муки разных видов: кукурузной, овсяной и пшеничной с добавлением соли.

Забота о птицах не ограничивается только своим двором. Летом, во время активного выпаса гусей ты можешь найти на земле беспомощного стрижа. Чтобы быть готовым к такой встрече и знать, как оказать правильную помощь, поинтересуйтесь также, чем кормить стрижа.

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