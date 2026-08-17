Помідори з аличею на зиму без оцту: корисно й так смачно, що подруги попросять рецепт

Хочеш приготувати домашню консервацію без оцту? Це корисно для здоров’я, а головне — смачно! Спробуй перевірений рецепт на зиму, який навіть звучить апетитно: помідори з аличею.

Алича додає маринаду приємної кислинки та свого свіжого аромату, а самі овочі виходять зовсім не схожими на звичайні мариновані помідори.

Готувати їх дуже просто, тож — за роботу!

Помідори з аличею без оцту на зиму

Інгредієнти для 2-літрової банки

Помідори (пружні, середнього розміру) — 1 кг

(пружні, середнього розміру) — 1 кг Алича — 200 г

— 200 г Сіль — 2 чайні ложки

— 2 чайні ложки Цукор — 2 столові ложки

— 2 столові ложки Лавровий лист — 1–2 шт.

— 1–2 шт. Гвоздика — 2 шт.

— 2 шт. Запашний перець (горошок) — 3 шт.

— 3 шт. Чорний перець (горошок) — 10 шт.

— 10 шт. Вода (окріп) — близько 1 л (щоб заповнити банку доверху)

Як закрити помідори з аличею без оцту

Спочатку простерилізуй банку й кришку. Помідори вимий, обсуши та проколи зубочисткою біля плодоніжки — так шкірка не трісне від окропу. Аличу також промий. На дно банки поклади лавровий лист і спеції. Наповни її приблизно наполовину помідорами, додай аличу, а потім доклади решту томатів до верху. Залий усе окропом, накрий кришкою та залиш на 15–20 хвилин. Після цього злий воду в каструлю, додай сіль і цукор. Доведи до кипіння та провари 1–2 хвилини. Гарячим маринадом знову залий томати. Одразу закрути банку, переверни догори дном і добре вкрий ковдрою. Залиш так до повного охолодження.

Ось і все — жодного оцту чи лимонної кислоти! Алича робить свою справу, додаючи маринаду легку фруктову нотку.

Якщо любиш більш насичений маринад — спробуй його перед тим, як залити в банку. Можеш додати солі чи цукру — на власний смак.

Для цієї консервації обирай пружні томати середнього розміру, а якщо хочеш більше спецій — додай часник або трохи коріандру.

А ще поцікався таким незвичним рецептом, який тобі точно сподобається: помідори з морквинням на зиму, ніжні, ароматні, а розсіл випивають до останньої краплі.

Джерело фото: Рinterest.

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