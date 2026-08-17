Помидоры с алычой на зиму без уксуса: полезно и так вкусно, что подруги попросят рецепт

Хочешь приготовить домашнюю консервацию без уксуса? Это полезно для здоровья, а главное — вкусно! Попробуй проверенный рецепт на зиму, который даже звучит аппетитно: помидоры с алычой.
Алыча добавляет маринаду приятной кислинки и своего свежего аромата, а сами овощи получаются совсем не похожими на обычные маринованные помидоры.
Готовить их очень просто, так что — за работу!
Помидоры с алычой без уксуса на зиму
Ингредиенты для 2-литровой банки
- Помидоры (упругие, среднего размера) — 1 кг
- Алыча — 200 г
- Соль — 2 чайные ложки
- Сахар — 2 столовые ложки
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Гвоздика — 2 шт.
- Душистый перец (горошек) — 3 шт.
- Черный перец (горошек) — 10 шт.
- Вода (кипяток) — около 1 л (чтобы заполнить банку доверху)
Как закрыть помидоры с алычой без уксуса
- Сначала простерилизуй банку и крышку. Помидоры вымой, обсуши и проколи зубочисткой возле плодоножки — так кожица не треснет от кипятка. Алычу также промой.
- На дно банки положи лавровый лист и специи.
- Наполни ее примерно наполовину помидорами, добавь алычу, а затем доложи остальные томаты до верха.
- Залей все кипятком, накрой крышкой и оставь на 15–20 минут.
- После этого слей воду в кастрюлю, добавь соль и сахар. Доведи до кипения и провари 1–2 минуты.
- Горячим маринадом снова залей томаты.
- Сразу закрути банку, переверни вверх дном и хорошо укрой одеялом. Оставь так до полного остывания.
Вот и все — никакого уксуса или лимонной кислоты! Алыча делает свое дело, добавляя маринаду легкую фруктовую нотку.
Если любишь более насыщенный маринад — попробуй его перед тем, как залить в банку. Можешь добавить соли или сахара — по своему вкусу.
Для этой консервации выбирай упругие томаты среднего размера, а если хочешь больше специй — добавь чеснок или немного кориандра.
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Источник фото: Рinterest.
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