Як відмити руки від маслюків: дієві засоби та методи

Тихе полювання найчастіше закінчується приготуванням смачних страв із грибів. Але після цього, якщо ти збирав(-ла) саме маслюки, починається найскладніший процес — відмити руки від бруду та липкості. Як відмити руки від маслюків і чим краще це робити — читай у матеріалі.
Плями від маслюків можна прибрати за допомогою таких засобів:
Одним з найдоступніших і найефективніших методів очищення рук від маслюків є лимонна кислота. Для приготування дотримуйся покрокової інструкції.
Це найпростіший, хоч і не дуже швидкий спосіб. Важливо, що тривалий контакт із теплою водою та милом прискорить процес відмивання слідів маслюків. Щоб досягти максимального ефекту, починай мити руки якомога раніше і продовжуй доти, доки не зникнуть усі забруднення.
Найголовніше правило — чим швидше ти помиєш руки після грибів, тим простіше буде позбутися плям. Але є методи, які краще не використовувати. Це агресивні засоби, які можуть пошкодити шкіру. Наприклад:
Після будь-якого з цих способів потрібно обов’язково зробити поживну маску або нанести зволожувальний крем. Це допоможе уникнути лущення шкіри.
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