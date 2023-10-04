Як відмити руки від маслюків: дієві засоби та методи

Тихе полювання найчастіше закінчується приготуванням смачних страв із грибів. Але після цього, якщо ти збирав(-ла) саме маслюки, починається найскладніший процес — відмити руки від бруду та липкості. Як відмити руки від маслюків і чим краще це робити — читай у матеріалі.

Як відмити руки від маслюків: ефективні засоби

Плями від маслюків можна прибрати за допомогою таких засобів:

лимону;

лимонної кислоти;

оцту;

господарського мила;

харчової соди;

губки чи пемзи;

рідини для видалення лаку;

засобів для водіїв.

Чим відмити руки від маслюків: лимонна кислота

Одним з найдоступніших і найефективніших методів очищення рук від маслюків є лимонна кислота. Для приготування дотримуйся покрокової інструкції.

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Підготуй місткість. Розчини в літрі теплої води пакетик порошку. Опусти руки в розчин та тримай до 5 хвилин. Не змиваючи лимонну кислоту, намили долоні милом і добре протри. Після цього помий руки. Такий спосіб потрібно використовувати відразу після чищення грибів.

Як відмити руки від маслюків за допомогою господарського мила

Це найпростіший, хоч і не дуже швидкий спосіб. Важливо, що тривалий контакт із теплою водою та милом прискорить процес відмивання слідів маслюків. Щоб досягти максимального ефекту, починай мити руки якомога раніше і продовжуй доти, доки не зникнуть усі забруднення.

Як відмити руки від маслюків і які методи краще не використовувати

Найголовніше правило — чим швидше ти помиєш руки після грибів, тим простіше буде позбутися плям. Але є методи, які краще не використовувати. Це агресивні засоби, які можуть пошкодити шкіру. Наприклад:

жорстка мочалка. Можна використовувати лише тим, хто має під рукою нічого немає. Після процедури плями обов’язково стануть менш помітними, і не впадатимуть у вічі;

рідина для зняття лаку. Не використовуй як альтернативу чистий ацетон або розчинники, оскільки можна дістати опік.

Після будь-якого з цих способів потрібно обов’язково зробити поживну маску або нанести зволожувальний крем. Це допоможе уникнути лущення шкіри.

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