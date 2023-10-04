Как отмыть руки от маслят: действенные средства и методы

Тихая охота чаще всего заканчивается приготовлением вкусных блюд из грибов. Но после этого, если ты собирал (-ла) именно маслята, начинается самый сложный процесс — отмыть руки от грязи и липкости. Как отмыть руки от маслят и чем лучше это делать — читай в материале.

Как отмыть руки от маслят: эффективные средства

Пятна от маслят можно убрать с помощью следующих средств:

лимона;

лимонной кислоты;

уксуса;

хозяйственного мыла;

пищевой соды;

губки или пемзы;

жидкости для удаления лака;

средства для водителей.

Чем отмыть руки от маслят: лимонная кислота

Одним из самых доступных и эффективных методов очистки рук от следов маслят является лимонная кислота. Для приготовления следуй пошаговой инструкции:

Сейчас также смотрят

Приготовь емкость. Раствори в литре теплой воды пакетик порошка. Опусти руки в раствор и держи до 5 минут. Не смывая лимонную кислоту, намыль ладони мылом и хорошо протри. После этого промой руки. Такой способ нужно использовать сразу же после чистки грибов.

Как отмыть руки от маслят с помощью хозяйственного мыла

Это самый простой, хотя и не очень быстрый способ. Важно, что длительный контакт с теплой водой и мылом ускорит процесс отмывания следов маслят. Чтобы добиться максимального эффекта, начинай мыть руки как можно раньше и продолжай до тех пор, пока не исчезнут все загрязнения.

Как отмыть руки от маслят и какие методы лучше не использовать

Самое главно правило — чем быстрее ты помоешь руки после грибов, тем проще будет избавиться от пятен. Но есть меды, которые лучше не использовать. Это агрессивные средства, которые могут сильно повредить кожу. Например:

жесткая мочалка. Можно использовать только тем, у кого под рукой ничего нет. После процедуры пятна обязательно станут менее заметными, и не будут бросаться в глаза;

жидкость для снятия лака. Не используй в качестве альтернативы чистый ацетон или растворители, поскольку можно получить ожог.

После любого из этих способов нужно обязательно сделать питательную маску или нанести увлажняющий крем. Это поможет избежать шелушения кожи.

Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.