Чи потрібно чистити маслюки перед варінням та жаркою — розбираємося раз і назавжди

Липка, масляниста шкірка на капелюшку маслюка — його візитна картка. Роками вона викликає суперечки серед грибників: чи потрібно чистити її, чи ні? Спробуємо дослідити це питання.

Чи потрібно чистити маслюки

Загалом у прибічників чистки грибів є свої аргументи, розглянемо їхні сильні та слабкі сторони.

Міфи про токсини у шкірці маслюків: деякі грибники вважають, що в шкірці є слабкі отруйні речовини, які гірчать і здатні спричинити розлад шлунку. Але наукових доказів тому немає. Легкий послаблюючий ефект може бути лише через реакцію організму на сам гриб, але точно не на його шкірку.

Вік грибів: більшість грибників вважають, що чистити треба тільки великі гриби, а у молодих залишати шкірку. Але ж вона однакової товщини, і в такому розподілі немає сенсу.

Гарний вигляд: маслюки після чищення виглядають акуратніше в маринаді або в супчику. Дійсно, шкірка може трохи відшаровуватися при варінні чи смаженні, і це псує зовнішній вигляд. Але насправді бульйон з неочищених грибів виходить наваристішим, а маринад – більш желеподібним. Останнє, щоправда, подобається не всім.

Звичка: "Всі завжди чистять маслюки", — так кажуть ті, хто дотримується кулінарних традицій. Якщо ти з таких — краще готуй гриби без шкірки.

Отже, підсумуємо: багато досвідчених грибників і кулінарів вважають, що знімати шкірку – це зайва робота, без серйозної користі.

Шкірка маслюків виконує захисну функцію, і після ретельного миття та правильного приготування вона нічим не шкодить.

Але й чистити також можна і варто, якщо є на те бажання. Окрім традиційного способу зняття шкірки ножем чи жорсткою губкою. є іще один — за допомогою бланшування.

Як почистити маслюки за допомогою бланшування: лайфхак

Добре промий гриби під проточною водою. Опустити маслюки у киплячу воду на 2-3 хвилини, постійно помішуй. Відкинь на друшляк і промий холодною водою.

Цей метод дозволить швидко, і не забруднивши рук, прибирати основне сміття і пісок. Шкірка легко відшаровується сама, щоправда. не з усіх грибів стовідсотково. Але ручна чистка полегшується, а часто вже й не потрібна.

