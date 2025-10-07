Стиль життя Їжа та рецепти

Чи потрібно чистити маслюки перед варінням та жаркою — розбираємося раз і назавжди

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Жовтня 2025, 15:13 2 хв.
чи потрібно чистити маслюки
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь