Лунный посевной календарь на июль 2026: советы для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на июль 2026 поможет выбрать лучшее время для посева, посадки и ухода за растениями.
В середине лета огородники могут повторно сеять зелень, некоторые корнеплоды и овощи, ухаживать за садом и собирать урожай.
Фазы Луны в июле 2026
- Полнолуние — 1, 28, 29, 30, 31 июля.
- Убывающая Луна — 2–12 июля.
- Новолуние — 13–15 июля.
- Растущая Луна — 16–27 июля.
Благоприятные дни для посева и посадки в июле 2026
Благоприятные дни: 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июля.
Нейтральные дни: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31 июля.
Неблагоприятные дни для посадки в июле 2026
Наименее удачным днем для посева и посадки считается 3 июля. В этот день лучше воздержаться от высадки растений и сосредоточиться на других хозяйственных работах.
Что можно сеять и сажать в июле 2026
Июль — хорошее время, чтобы повторно посеять культуры с коротким периодом вегетации.
Самое время сеять редис, редьку, дайкон, а также укроп, петрушку, салат, шпинат, базилик, кинзу, фенхель, сельдерей и другую зелень. Можно высаживать лук на перо и лук-севок.
Также это благоприятный период для посадки однолетних, двулетних и многолетних цветов, а также пересадки комнатных растений.
В то же время июль уже не лучшее время для посева теплолюбивых культур с длительным периодом созревания, таких как томаты, перец, баклажаны — они уже не успеют сформировать полноценный урожай.
Помимо посевов, июль стоит посвятить прополке, рыхлению почвы, подкормке органическими и минеральными удобрениями, поливу и защите растений от вредителей и болезней.
Лунный посевной календарь на июль 2026: практические советы опытных огородников
- Прищипни верхушки томатов в конце июля
Если выращиваешь высокорослые сорта в открытом грунте, в конце месяца стоит прищипнуть точку роста. Растение перестанет тратить силы на новые побеги и направит питательные вещества на налив и созревание уже сформировавшихся плодов.
- Подкорми плодовые деревья калием вместо азота
В июле азотные удобрения уже нежелательны для большинства деревьев и кустарников, так как они стимулируют рост молодых побегов. А вот калийные и фосфорные подкормки улучшат вкус плодов и помогут деревьям заложить плодовые почки на следующий год.
- Не оставляй землю голой после сбора урожая
После раннего картофеля, чеснока или лука засей грядки сидератами (горчицей, фацелией) или быстрорастущей зеленью. Это защитит почву от перегрева, сдержит сорняки и улучшит её структуру к осени.
- Регулярно удаляй волчки на яблонях и грушах
В середине лета на деревьях активно растут вертикальные жировые побеги. Молодые волчки лучше обламывать руками, пока они ещё мягкие. Так дерево будет тратить больше сил на урожай, а крона станет лучше проветриваться.
- Проведи ревизию подпор под плодовыми деревьями
В июле плоды быстро набирают вес, поэтому даже крепкие ветви могут сломаться. Опытные садоводы советуют заранее установить или проверить подпоры под яблонями, грушами, сливой и абрикосом, не дожидаясь появления трещин на ветках.
А ещё поинтересуйся, какие цветы можно посадить в июле: растения, которые быстро растут и долго цветут.
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