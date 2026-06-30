Лунный посевной календарь на июль 2026: советы для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на июль 2026 поможет выбрать лучшее время для посева, посадки и ухода за растениями.

В середине лета огородники могут повторно сеять зелень, некоторые корнеплоды и овощи, ухаживать за садом и собирать урожай.

Фазы Луны в июле 2026

Полнолуние — 1, 28, 29, 30, 31 июля.

— 1, 28, 29, 30, 31 июля. Убывающая Луна — 2–12 июля.

— 2–12 июля. Новолуние — 13–15 июля.

— 13–15 июля. Растущая Луна — 16–27 июля.

Благоприятные дни для посева и посадки в июле 2026

Благоприятные дни: 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июля.

Нейтральные дни: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31 июля.

Неблагоприятные дни для посадки в июле 2026

Наименее удачным днем для посева и посадки считается 3 июля. В этот день лучше воздержаться от высадки растений и сосредоточиться на других хозяйственных работах.

Что можно сеять и сажать в июле 2026

Июль — хорошее время, чтобы повторно посеять культуры с коротким периодом вегетации.

Самое время сеять редис, редьку, дайкон, а также укроп, петрушку, салат, шпинат, базилик, кинзу, фенхель, сельдерей и другую зелень. Можно высаживать лук на перо и лук-севок.

Также это благоприятный период для посадки однолетних, двулетних и многолетних цветов, а также пересадки комнатных растений.

В то же время июль уже не лучшее время для посева теплолюбивых культур с длительным периодом созревания, таких как томаты, перец, баклажаны — они уже не успеют сформировать полноценный урожай.

Помимо посевов, июль стоит посвятить прополке, рыхлению почвы, подкормке органическими и минеральными удобрениями, поливу и защите растений от вредителей и болезней.

Лунный посевной календарь на июль 2026: практические советы опытных огородников

Прищипни верхушки томатов в конце июля

Если выращиваешь высокорослые сорта в открытом грунте, в конце месяца стоит прищипнуть точку роста. Растение перестанет тратить силы на новые побеги и направит питательные вещества на налив и созревание уже сформировавшихся плодов.

Подкорми плодовые деревья калием вместо азота

В июле азотные удобрения уже нежелательны для большинства деревьев и кустарников, так как они стимулируют рост молодых побегов. А вот калийные и фосфорные подкормки улучшат вкус плодов и помогут деревьям заложить плодовые почки на следующий год.

Не оставляй землю голой после сбора урожая

После раннего картофеля, чеснока или лука засей грядки сидератами (горчицей, фацелией) или быстрорастущей зеленью. Это защитит почву от перегрева, сдержит сорняки и улучшит её структуру к осени.

Регулярно удаляй волчки на яблонях и грушах

В середине лета на деревьях активно растут вертикальные жировые побеги. Молодые волчки лучше обламывать руками, пока они ещё мягкие. Так дерево будет тратить больше сил на урожай, а крона станет лучше проветриваться.

Проведи ревизию подпор под плодовыми деревьями

В июле плоды быстро набирают вес, поэтому даже крепкие ветви могут сломаться. Опытные садоводы советуют заранее установить или проверить подпоры под яблонями, грушами, сливой и абрикосом, не дожидаясь появления трещин на ветках.

А ещё поинтересуйся, какие цветы можно посадить в июле: растения, которые быстро растут и долго цветут.

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