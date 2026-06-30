Місячний посівний календар на липень 2026: поради для садівників і городників

Місячний посівний календар на липень 2026 допоможе обрати найкращий час для посіву, посадки та догляду за рослинами.

У середині літа городники можуть повторно сіяти зелень, деякі коренеплоди та овочі, доглядати за садом і збирати врожаї.

Фази Місяця у липні 2026

Повний Місяць — 1, 28, 29, 30, 31 липня.

— 1, 28, 29, 30, 31 липня. Спадний Місяць — 2–12 липня.

— 2–12 липня. Новий Місяць — 13–15 липня.

— 13–15 липня. Зростаючий Місяць — 16–27 липня.

Сприятливі дні для посіву та посадки у липні 2026

Сприятливі дні: 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 липня.

1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 липня. Нейтральні дні: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31 липня.

Несприятливі дні для посадки у липні 2026

Найменш вдалим днем для посіву й посадки вважається 3 липня. У цей день краще утриматися від висаджування рослин і зосередитися на інших господарських роботах.

Що можна сіяти та садити у липні 2026

Липень — гарний час, щоб повторно посіяти культур із коротким періодом вегетації.

Саме час висівати редис, редьку, дайкон, а також кріп, петрушку, салат, шпинат, базилік, кінзу, фенхель, селеру та іншу зелень. Можна висаджувати цибулю на перо та цибулю-сівок.

Також це привабливий період, щоб висаджувати однорічні, дворічні та багаторічні квіти, а також пересаджувати кімнатні рослини.

Водночас липень уже не найкращий час для посіву теплолюбних культур із тривалим періодом дозрівання, таких як томати, перець, баклажани — вони вже не встигнуть сформувати повноцінний урожай.

Окрім посівів, липень варто присвятити прополюванню, розпушуванню ґрунту, підживленню органічними й мінеральними добривами, поливу та захисту рослин від шкідників і хвороб.

Місячний посівний календар на липень 2026: практичні поради досвідчених городників

Прищипни верхівки томатів наприкінці липня Якщо вирощуєш високорослі сорти у відкритому ґрунті, наприкінці місяця варто прищипнути точку росту. Рослина перестане витрачати сили на нові пагони й спрямує поживні речовини на налив і дозрівання вже сформованих плодів.

Підживи плодові дерева калієм замість азоту У липні азотні добрива вже небажані для більшості дерев і кущів, бо вони стимулюють ріст молодих пагонів. А от калійні та фосфорні підживлення покращать смак плодів і допоможуть деревам закласти плодові бруньки на наступний рік.

Не залишай землю голою після збирання врожаю Після ранньої картоплі, часнику чи цибулі засій грядки сидератами (гірчицею, фацелією) або швидкорослою зеленню. Це захистить ґрунт від перегрівання, стримає бур’яни та покращить його структуру до осені.

Регулярно видаляй “вовчки” на яблунях і грушах У середині літа на деревах активно ростуть вертикальні жирові пагони. Молоді “вовчки” краще обламувати руками, поки вони ще м’які. Так дерево витрачатиме більше сил на врожай, а крона буде краще провітрюватися.

Проведи ревізію підпор під плодовими деревами У липні плоди швидко набирають вагу, тому навіть міцні гілки можуть зламатися. Досвідчені садівники радять заздалегь встановити або перевірити підпори під яблунями, грушами, сливою та абрикосом, не чекаючи появи тріщин на гілках.

А ще поцікався, які квіти можна посадити в липні: рослини, що швидко ростуть і довго цвітуть.

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