Стиль життя Садівництво та город

Місячний посівний календар на липень 2026: поради для садівників і городників

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2026, 17:00 3 хв.
посівний календар на липень 2026
Фото Pexels

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