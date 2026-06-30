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Які квіти можна посадити в липні: рослини, що швидко ростуть і довго цвітуть

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2026, 13:00 3 хв.
які квіти посадити влітку
Фото Pexels

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