Які квіти можна посадити в липні: рослини, що швидко ростуть і довго цвітуть

Липень — маківка літа, але зовсім не привід ховати садовий інструмент. Якщо на твоїх клумбах звільнилося місце або просто хочеться свіжих яскравих барв, берися за справу.

Існують квіти, які розвиваються з космічною швидкістю. Якщо посіяти або висадити їх прямо зараз, вони встигнуть зацвісти за лічені тижні й прикрашатимуть твій сад до самих осінніх холодів.

Які квіти можна посадити у липні

Насамперед у липні можна висівати календулу. Вона швидко сходить, невибаглива у догляді й уже через 40–50 днів починає рясно цвісти.

Або обрати стане алісум — це компактна рослина з ніжним медовим ароматом, яка добре переносить літню спеку та утворює густий квітучий килим.

Для яскравої клумби підійде й настурція. Якщо посіяти її на початку липня, вона встигне сформувати бутони вже наприкінці літа й тішитиме цвітінням до заморозків. Крім декоративності, настурція ще й відлякує деяких шкідників із городу.

Ще одна гарна рослина для літньої посадки — космея. Вона швидко росте, не боїться спеки та посухи й дарує безліч ніжних квітів рожевого, білого або малинового кольору.

Які квіти можна посадити в липні розсадою, щоб цвіли все літо

Також у липні можна висадити розсадою чорнобривці, цинії та петунії. Якщо придбати вже готові саджанці, вони практично одразу почнуть цвісти.

Ті, хто люблять багаторічники, можуть посадити маргаритки, дзвіночки або турецьку гвоздику. У липні їх висівають для цвітіння наступного року, але рослини встигнуть добре вкоренитися до зими.

Щоб літня посадка була успішною, висівай квіти ввечері або в похмурий день, а після посадки обов’язково рясно полий й замульчуй ґрунт. У спекотні дні молоді рослини краще тимчасово притінити від палючого сонця.

Які квіти можна посадити в липні: повний перелік

Окрім календули, алісуму, настурції, космеї, чорнобривців, цинії та петунії, у липні можна посадити ще такі квіти:

Матіола (нічна фіалка) — цінується за сильний аромат, який особливо відчутний увечері.

— цінується за сильний аромат, який особливо відчутний увечері. Немезія — швидко зацвітає та радує різнокольоровими квітами до осені.

— швидко зацвітає та радує різнокольоровими квітами до осені. Портулак великоквітковий — ідеальний для сонячних ділянок, витримує спеку та майже не потребує поливу.

— ідеальний для сонячних ділянок, витримує спеку та майже не потребує поливу. Лобелія (готовою розсадою) — швидко починає цвісти й утворює пишні сині, білі або рожеві кущики.

(готовою розсадою) — швидко починає цвісти й утворює пишні сині, білі або рожеві кущики. Вербена (розсадою) — цвіте безперервно до заморозків і добре переносить літню спеку.

(розсадою) — цвіте безперервно до заморозків і добре переносить літню спеку. Бегонія вічноквітуча (розсадою) — чудово підходить для клумб і контейнерів, цвіте до осені.

(розсадою) — чудово підходить для клумб і контейнерів, цвіте до осені. Сальвія блискуча (розсадою) — утворює яскраво-червоні, рожеві або фіолетові суцвіття.

(розсадою) — утворює яскраво-червоні, рожеві або фіолетові суцвіття. Газанія — великі яскраві квіти розкриваються на сонці та цвітуть до холодів.

— великі яскраві квіти розкриваються на сонці та цвітуть до холодів. Агератум — компактна рослина з пухнастими блакитними, білими або рожевими суцвіттями.

— компактна рослина з пухнастими блакитними, білими або рожевими суцвіттями. Целозія — незвичайні оксамитові суцвіття прикрашають клумбу до перших заморозків.

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