Какие цветы можно посадить в июле: растения, которые быстро растут и долго цветут

Июль — макушка лета, но совсем не повод прятать садовый инструмент. Если на твоих клумбах освободилось место или просто хочется свежих ярких красок, берись за дело.

Существуют цветы, которые развиваются с космической скоростью. Если посеять или высадить их прямо сейчас, они успеют зацвести уже через считанные недели и будут украшать твой сад до самых осенних холодов.

Какие цветы можно посадить в июле

Прежде всего в июле можно сеять календулу. Она быстро всходит, неприхотлива в уходе и уже через 40–50 дней начинает обильно цвести.

Также можно выбрать алиссум — это компактное растение с нежным медовым ароматом, которое хорошо переносит летнюю жару и образует густой цветущий ковёр.

Для яркой клумбы подойдёт и настурция. Если посеять её в начале июля, она успеет сформировать бутоны уже к концу лета и будет радовать цветением до заморозков. Кроме декоративности, настурция ещё и отпугивает некоторых вредителей с огорода.

Ещё одно хорошее растение для летней посадки — космея. Она быстро растёт, не боится жары и засухи и дарит множество нежных цветов розового, белого или малинового цвета.

Какие цветы можно посадить в июле рассадой, чтобы цвели всё лето

Также в июле можно высадить рассадой бархатцы, циннии и петунии. Если приобрести уже готовые саженцы, они практически сразу начнут цвести.

Те, кто любит многолетники, могут посадить маргаритки, колокольчики или турецкую гвоздику. В июле их высевают для цветения в следующем году, но растения успеют хорошо укорениться до зимы.

Чтобы летняя посадка была успешной, высевай цветы вечером или в пасмурный день, а после посадки обязательно обильно полей и замульчируй почву. В жаркие дни молодые растения лучше временно притенить от палящего солнца.

Какие цветы можно посадить в июле: полный список

Кроме календулы, алиссума, настурции, космеи, бархатцев, циннии и петунии, в июле можно посадить ещё такие цветы:

Маттиола (ночная фиалка) — ценится за сильный аромат, который особенно ощущается вечером.

— ценится за сильный аромат, который особенно ощущается вечером. Немезия — быстро зацветает и радует разноцветными цветами до осени.

— быстро зацветает и радует разноцветными цветами до осени. Портулак крупноцветковый — идеально подходит для солнечных участков, выдерживает жару и почти не нуждается в поливе.

— идеально подходит для солнечных участков, выдерживает жару и почти не нуждается в поливе. Лобелия (готовой рассадой) — быстро начинает цвести и образует пышные синие, белые или розовые кустики.

— быстро начинает цвести и образует пышные синие, белые или розовые кустики. Вербена (рассадой) — цветёт непрерывно до заморозков и хорошо переносит летнюю жару.

— цветёт непрерывно до заморозков и хорошо переносит летнюю жару. Бегония вечноцветущая (рассадой) — отлично подходит для клумб и контейнеров, цветёт до осени.

— отлично подходит для клумб и контейнеров, цветёт до осени. Сальвия блестящая (рассадой) — образует ярко-красные, розовые или фиолетовые соцветия.

— образует ярко-красные, розовые или фиолетовые соцветия. Газания — крупные яркие цветы раскрываются на солнце и цветут до холодов.

— крупные яркие цветы раскрываются на солнце и цветут до холодов. Агератум — компактное растение с пушистыми голубыми, белыми или розовыми соцветиями.

— компактное растение с пушистыми голубыми, белыми или розовыми соцветиями. Целозия — необычные бархатистые соцветия украшают клумбу до первых заморозков.

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