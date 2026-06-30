Стиль жизни Садоводство и огород

Какие цветы можно посадить в июле: растения, которые быстро растут и долго цветут

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июня 2026, 13:00 3 мин.
какие цветы посадить летом
Фото Pexels

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