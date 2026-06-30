Какие цветы можно посадить в июле: растения, которые быстро растут и долго цветут

Июль — макушка лета, но совсем не повод прятать садовый инструмент. Если на твоих клумбах освободилось место или просто хочется свежих ярких красок, берись за дело.
Существуют цветы, которые развиваются с космической скоростью. Если посеять или высадить их прямо сейчас, они успеют зацвести уже через считанные недели и будут украшать твой сад до самых осенних холодов.
Какие цветы можно посадить в июле
Прежде всего в июле можно сеять календулу. Она быстро всходит, неприхотлива в уходе и уже через 40–50 дней начинает обильно цвести.
Также можно выбрать алиссум — это компактное растение с нежным медовым ароматом, которое хорошо переносит летнюю жару и образует густой цветущий ковёр.
Для яркой клумбы подойдёт и настурция. Если посеять её в начале июля, она успеет сформировать бутоны уже к концу лета и будет радовать цветением до заморозков. Кроме декоративности, настурция ещё и отпугивает некоторых вредителей с огорода.
Ещё одно хорошее растение для летней посадки — космея. Она быстро растёт, не боится жары и засухи и дарит множество нежных цветов розового, белого или малинового цвета.
Какие цветы можно посадить в июле рассадой, чтобы цвели всё лето
Также в июле можно высадить рассадой бархатцы, циннии и петунии. Если приобрести уже готовые саженцы, они практически сразу начнут цвести.
Те, кто любит многолетники, могут посадить маргаритки, колокольчики или турецкую гвоздику. В июле их высевают для цветения в следующем году, но растения успеют хорошо укорениться до зимы.
Чтобы летняя посадка была успешной, высевай цветы вечером или в пасмурный день, а после посадки обязательно обильно полей и замульчируй почву. В жаркие дни молодые растения лучше временно притенить от палящего солнца.
Какие цветы можно посадить в июле: полный список
Кроме календулы, алиссума, настурции, космеи, бархатцев, циннии и петунии, в июле можно посадить ещё такие цветы:
- Маттиола (ночная фиалка) — ценится за сильный аромат, который особенно ощущается вечером.
- Немезия — быстро зацветает и радует разноцветными цветами до осени.
- Портулак крупноцветковый — идеально подходит для солнечных участков, выдерживает жару и почти не нуждается в поливе.
- Лобелия (готовой рассадой) — быстро начинает цвести и образует пышные синие, белые или розовые кустики.
- Вербена (рассадой) — цветёт непрерывно до заморозков и хорошо переносит летнюю жару.
- Бегония вечноцветущая (рассадой) — отлично подходит для клумб и контейнеров, цветёт до осени.
- Сальвия блестящая (рассадой) — образует ярко-красные, розовые или фиолетовые соцветия.
- Газания — крупные яркие цветы раскрываются на солнце и цветут до холодов.
- Агератум — компактное растение с пушистыми голубыми, белыми или розовыми соцветиями.
- Целозия — необычные бархатистые соцветия украшают клумбу до первых заморозков.
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