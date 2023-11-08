Удобных способов несколько. Как хранить луковицы тюльпанов до весны — простые советы

Подготовить луковицы тюльпанов к весне очень важно. Конечно, приобрести интересные и необычные сорта можно и в магазинах. Но следует соблюдать правила хранения, чтобы они не перемерзли и не заболели. Читай в нашем материале, как хранить луковицы тюльпанов.

Как хранить луковицы тюльпанов: простые советы

Луковицы тюльпанов, которые продаются в магазинах, чаще всего уже готовы к посадке. В дополнительной обработке они не нуждаются. Выкапывать тюльпаны можно с лета и до первых морозов. После выкапывания следует смыть остатки земли. Поврежденные луковицы не подходят для хранения.

После выкапывания луковицы должны просохнуть несколько дней на свежем воздухе. Затем с луковиц можно снять верхний слой шелухи. Перед хранением следует продезинфицировать луковицы тюльпанов.

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Достаточно будет просто замочить луковицы в растворе марганцовки — 1 г на 5 л воды. Через полчаса выложи луковицы тюльпанов на полотенце, там они должны стечь и просохнуть.

Сухие и продезинфицированные луковицы тюльпанов лучше хранить в плотной бумаге. Заверни каждую луковицу в бумагу — крафтовую, газетную или пергаментную. Сделай дырочки ножницами, чтобы была вентиляция.

На бумажках ты можешь пометить сорта и дату заготовки луковиц. Завернутые в бумагу луковицы тюльпанов можно хранить в холодильнике или темном и прохладном помещении. Для этого может подойти балкон или погреб.

Самое важное, чтобы температура была в пределах 1-5°C. Иначе тюльпаны могут прорасти раньше. В случае появления конденсата следует заменить бумагу на новую.

Также для хранения луковиц тюльпанов подходят опилки. Можно пересыпать их опилками в деревянном ящике и хранить в прохладном и темном месте.

Хранить луковицы можно и в картонных лотках для яиц. Место, где будут стоять лотки, должно быть хорошо проветриваемым, прохладным и темным.

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