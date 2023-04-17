Чим поливати цибулю, щоб швидко росла та не гнила: прості поради

Цибуля є універсальним овочем, ми можемо їсти її цілий рік. Використовуємо у салатах, як додаток до інших страв або ж готуємо окремо, як-от цибулевий суп. Крім цього, заморожуємо зелену цибулю на зиму.

Зараз вже почався сезон саджання цибулі. У деяких городників у рослини вже пробивається зелене пір’я, яке можна використовувати для салатів, заморозки чи продажу. А от комусь не так щастить, адже цибуля росте повільно чи псується.

Щоб рослина не гнила і швидко росла, треба знати, чим поливати цибулю.

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Чим поливати цибулю для хорошого росту

Щоб цибуля добре росла, її треба поливати сумішшю органічних та мінеральних добрив. Щоб приготувати суміш, треба:

у відро води додати склянку коров’яку (можна використовувати курячий послід або навіть нашатирний спирт, але не більше 55-60 мл на 8-10 літрів води);

перемішати суміш до однорідності;

поливати отриманою сумішшю грядки з цибулею.

Чим поливати цибулю, щоб швидко росла

Усім господарям та господиням хочеться, що врожай сходив якомога швидше. Але якщо поспішати та робити щось неправильно можна зашкодити рослині. Щоб безпечно прискорити ріст цибулі, треба навесні підгодовувати ґрунт азотними добривами.

Крім цього, можна використати сечовину, але не більш як 25 г на 10 л води.

Також треба слідувати простій пораді: перед тим як вносити добрива у ґрунт, де росте цибуля, грядку треба добре зволожити.

Читати на тему Коли садити цибулю на головку весною 2023 і що перед цим слід знати Коли садити цибулю на головку і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Чим поливати цибулю, щоб вона не гнила

Інколи через неправильний догляд або хворобу цибуля починає гнити. Це стає неприємним сюрпризом для будь-якого городника. Щоб цибуля не гнила, треба поливати її розчином солі.

Для приготування розчину треба взяти одну склянку солі на 10 л води.

Також у грядки треба підсипати деревну золу, яка відлякує комах і личинок.

Чим поливати цибулю, щоб не жовтіли пір’я

Напевно, кожен господар чи господиня бачили, як на цибулі жовтіє листя. Якщо вже побачив(-ла) жовте пір’я у цибулі, треба його видалити, а потім обробити грядку розчином.

Для цього треба:

у відро води додати 10 мл йоду та ретельно все перемішати;

розчин змішати з чистою водою у пропорції 1:10;

новим розчином поливати грядки з цибулею.

Раніше ми розповідали, після чого садити цибулю навесні та що садити після неї.

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