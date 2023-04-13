Как поливать орхидею, чтобы не испортить цветок: простые советы

Орхидея требует очень внимательного ухода. Даже неправильный полив может привести к тому, что цветок пропадет. Мы расскажем, как правильно поливать орхидею, чтобы она хорошо росла.

Когда поливать орхидею

Сначала нужно определить, когда надо поливать орхидею. Ведь этот цветок может перенести легкое пересушивание, а от избыточной влаги начинают гнить корни.

Проще всего понять, когда нужно поливать орхидею, если растение находится в прозрачном горшке. Во-первых, понять что цветку нужен полив можно по подсохшему субстрату, а во-вторых, — по корнях.

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Если корни ярко-зелёного цвета, влаги достаточно. А если же они светлые и серебристые, надо поливать орхидею.

Как правильно поливать орхидею

Полив орхидеи зависит также от грунта. Если цветок находится в транспортировочном грунте — торфяном — поливать орхидею можно просто сверху. Надо делать это аккуратно и не попадать на листья, особенно в те места, откуда они растут.

Если она посажена в специальны субстрат, полив сверху не поможет.

Полив орхидеи: способ №1

Цветок должен находится в специальном горшке с дырочками. Затем горшок нужно поставить в тазик с водой на 15-20 минут. Вода должна быть отстоянной или фильтрованной и не должна превышать края горшка. Вода из-под крана очень жесткая и может навредить корням орхидеи.

Как поливать орхидею: способ №2

Есть еще один способ, как полить орхидею. Надо поставить горшок с цветком в пустой таз. Понемногу наливать воду сверху в горшок до тех пор, пока она на сантиметр-полтора не будет доходить до края внешней стороны.

Также оставить на 15-20 минут, потом надо не забыть слить остатки влаги. При таком способе проще определить, сколько воды нужно для цветка. Сухая кора не всплывает при погружении горшка.

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