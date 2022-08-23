Сезон вот-вот закончится! Какие блюда нужно успеть приготовить летом

Лето уже близится к концу, а значит, заканчивается овощной сезон. Пока на базаре или в супермаркете можно купить свежие овощи и фрукты, нужно пользоваться моментом.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась списком блюд, которые еще можно успеть приготовить летом.
Овощи следует запечь, а затем снять обгоревшую кожуру. Добавить оливковое масло и посолить.
Если у тебя нет возможности приготовить овощи на улице, подойдет обычная духовка, но тогда нужно выставить максимальную температуру.
Самое популярное блюдо из кабачков — оладьи. Нутрициолог советует делать такие оладьи основой завтраков и добавлять в них яйцо, а вот о муке — забыть. Чтобы кабачки меньше распадались без муки, нужно отжимать лишнюю влагу, использовать тоненькую лопатку и хорошую сковороду.
Жарить кабачковые оладьи без муки — дело практики. Поэтому, пока ты учишься, можно использовать нутовую или льняную муку.
В салат нужно добавить охлажденный печеный картофель, цикорий, вяленые оливки и свежий чеснок. Заправить уксусом и горчицей.
Нужно смешать шпинат, другой листовой салат и тонко нарезанную свежую свеклу. Также можно добавить ежевику или грейпфрут. Заправить солью и тахини.
Сейчас урожай помидоров. Некоторые из них переспевают, но не следует их выбрасывать, можно приготовить вкусную пасту.
Для соуса: домашняя томатная паста, томленая три часа, оливки, цедра лимона.
Для соуса: домашняя томатная паста, томленая три часа, оливки, цедра лимона.
Можно сделать полезный вегетарианский бургер с запеченными баклажанами. “Булочку” сделать из отварного пшена, лесных грибов и лука. А баклажан использовать в качестве начинки.
Нутрициолог рекомендует приготовить на углях рыбу или диетическое мясо и добавить к ним сезонные овощи: цветную капусту, стручковую фасоль и кунжут.
Здоровое питание начинается с завтрака! Именно от него зависит наше самочувствие в течение дня. Ранее Анастасия Голобородько дала несколько советов по здоровым завтракам.
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