Сезон вот-вот закончится! Какие блюда нужно успеть приготовить летом

Лето уже близится к концу, а значит, заканчивается овощной сезон. Пока на базаре или в супермаркете можно купить свежие овощи и фрукты, нужно пользоваться моментом.

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась списком блюд, которые еще можно успеть приготовить летом.

Летние блюда: простые рецепты

Баклажан и сладкий перец на углях

Овощи следует запечь, а затем снять обгоревшую кожуру. Добавить оливковое масло и посолить.

Если у тебя нет возможности приготовить овощи на улице, подойдет обычная духовка, но тогда нужно выставить максимальную температуру.

Кабачки

Самое популярное блюдо из кабачков — оладьи. Нутрициолог советует делать такие оладьи основой завтраков и добавлять в них яйцо, а вот о муке — забыть. Чтобы кабачки меньше распадались без муки, нужно отжимать лишнюю влагу, использовать тоненькую лопатку и хорошую сковороду.

Жарить кабачковые оладьи без муки — дело практики. Поэтому, пока ты учишься, можно использовать нутовую или льняную муку.

Холодные салаты с печеным картофелем

В салат нужно добавить охлажденный печеный картофель, цикорий, вяленые оливки и свежий чеснок. Заправить уксусом и горчицей.

Салат со свеклой

Нужно смешать шпинат, другой листовой салат и тонко нарезанную свежую свеклу. Также можно добавить ежевику или грейпфрут. Заправить солью и тахини.

Паста с томатами

Сейчас урожай помидоров. Некоторые из них переспевают, но не следует их выбрасывать, можно приготовить вкусную пасту.

Для соуса: домашняя томатная паста, томленая три часа, оливки, цедра лимона.

Веган-бургер

Можно сделать полезный вегетарианский бургер с запеченными баклажанами. “Булочку” сделать из отварного пшена, лесных грибов и лука. А баклажан использовать в качестве начинки.

Рыба или мясо на гриле

Нутрициолог рекомендует приготовить на углях рыбу или диетическое мясо и добавить к ним сезонные овощи: цветную капусту, стручковую фасоль и кунжут.

Здоровое питание начинается с завтрака! Именно от него зависит наше самочувствие в течение дня. Ранее Анастасия Голобородько дала несколько советов по здоровым завтракам.

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