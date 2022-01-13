Не стоит “заедать”: нутрициолог объяснила, как связаны стресс и питание

Любые стрессы, тревожность, гиперзанятость и чрезмерная физическая нагрузка всегда негативно отражаются на нашем пищеварении.
Как рассказала нутрициолог, советница UNICEF по вопросам питания Анастасия Голобородько, в ответ на стресс нарушается кишечно-мозговая ось.
1. Надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. Именно эти гормоны стресса влияют на состояние нашей микрофлоры.
Критерием здоровья кишечника является разнообразие микрофлоры (наличие разных пробиотиков). Поэтому важно нормализовать питание в целом.
У здоровых людей это бактериологическое разнообразие большое, но при стрессе оно меняется.
Как отметила в своем Instagram эксперт:
Кишечник использует то же, что и головной мозг: паутину нейронных цепочек, нейропередатчики и разные белки. И продолжает работать даже тогда, когда связь с ним и спинным мозгом отсутствует.
Кишечник использует то же, что и головной мозг: паутину нейронных цепочек, нейропередатчики и разные белки. И продолжает работать даже тогда, когда связь с ним и спинным мозгом отсутствует.
То есть, кишечник сам регулирует ответ на протяжении всего ЖКТ — от пищевода до кишечника и прямой кишки.
2. Нарушается работа пищеварительного тракта.
Пищеварение — сложный процесс, для его регуляции существует отдельная нейронная сеть, — говорит Анастасия Голобородько.
Пищеварение — сложный процесс, для его регуляции существует отдельная нейронная сеть, — говорит Анастасия Голобородько.
Она отмечает, что пищеварительная нервная система отвечает за:
Стресс влияет на перистальтику (сокращение трубок, через которые проходит пищевой ком) и их работу, а значит пищеварительные процессы нарушаются и нормального усвоения не происходит.
В результате движение стенок кишечника нарушается, пища надолго задерживается, недостаточно расщепляется, сокращается секреция пищеварительных ферментов.
Нередко это приводит к мальнутриции от неусвоения.
Мальнутриция — это состояние, которое является следствием нарушения поступления или усвоения пищевых веществ.
Оно приводит к уменьшению доли безжировой ткани и клеток, нарушению физических и когнитивных функций, а также ухудшению течения заболевания.
Проницаемость слизистой повышается, она пропускает элементы, которые в норме не должны попадать в кровоток.
Часто снижается уровень IgA. Следовательно, организм становится более подвержен воздействию вирусов и бактерий, а из-за повреждения слизистых оболочек ЖКТ страдает от воспаления.
Все это приводит к эзофагиту, изжоге, гастриту, колиту, СПК (синдром раздраженного кишечника), застою желчи, вздутию. Угнетенной микрофлоре в целом.
Вероятно, теперь у тебя не останется никаких сомнений в том, как сильно питание влияет на здоровье нашей нервной системы и организма в целом.
Существуют даже продукты, которые положительно влияют на психику, а есть те, которые утяжеляют наш желудок и делают нас злыми и раздражительными.
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