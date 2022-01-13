Не стоит “заедать”: нутрициолог объяснила, как связаны стресс и питание

Любые стрессы, тревожность, гиперзанятость и чрезмерная физическая нагрузка всегда негативно отражаются на нашем пищеварении.

Как рассказала нутрициолог, советница UNICEF по вопросам питания Анастасия Голобородько, в ответ на стресс нарушается кишечно-мозговая ось.

Как стресс влияет на процессы пищеварения

1. Надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. Именно эти гормоны стресса влияют на состояние нашей микрофлоры.

Критерием здоровья кишечника является разнообразие микрофлоры (наличие разных пробиотиков). Поэтому важно нормализовать питание в целом.

У здоровых людей это бактериологическое разнообразие большое, но при стрессе оно меняется.

Как отметила в своем Instagram эксперт:

Кишечник использует то же, что и головной мозг: паутину нейронных цепочек, нейропередатчики и разные белки. И продолжает работать даже тогда, когда связь с ним и спинным мозгом отсутствует.

То есть, кишечник сам регулирует ответ на протяжении всего ЖКТ — от пищевода до кишечника и прямой кишки.

2. Нарушается работа пищеварительного тракта.

Пищеварение — сложный процесс, для его регуляции существует отдельная нейронная сеть, — говорит Анастасия Голобородько.

Она отмечает, что пищеварительная нервная система отвечает за:

механическое перемешивание пищи;

координирует сокращение круговой мускулатуры и всех сфинктеров в кишечнике, чтобы обеспечивать поступательное продвижение пищи;

поддерживает разную биохимическую среду и уровень кислотности внутри каждой секции пищеварительного тракта, обеспечивая ферментам необходимые условия для их работы.

Стресс влияет на перистальтику (сокращение трубок, через которые проходит пищевой ком) и их работу, а значит пищеварительные процессы нарушаются и нормального усвоения не происходит.

В результате движение стенок кишечника нарушается, пища надолго задерживается, недостаточно расщепляется, сокращается секреция пищеварительных ферментов.

Нередко это приводит к мальнутриции от неусвоения.

Мальнутриция: чем она вредит организму?

Мальнутриция — это состояние, которое является следствием нарушения поступления или усвоения пищевых веществ.

Оно приводит к уменьшению доли безжировой ткани и клеток, нарушению физических и когнитивных функций, а также ухудшению течения заболевания.

Проницаемость слизистой повышается, она пропускает элементы, которые в норме не должны попадать в кровоток.

Часто снижается уровень IgA. Следовательно, организм становится более подвержен воздействию вирусов и бактерий, а из-за повреждения слизистых оболочек ЖКТ страдает от воспаления.

Все это приводит к эзофагиту, изжоге, гастриту, колиту, СПК (синдром раздраженного кишечника), застою желчи, вздутию. Угнетенной микрофлоре в целом.

Как уменьшить негативное влияние стресса на процессы пищеварения?

Потреблять еду без гаджетов.

Выделить 20 минут на обед и ужин.

Предварительно подумать о том, какими полезными продуктами наполнить свою тарелку.

Начать практиковать медитацию и дыхательные практики.

Йога и другие немедикаментозные техники для преодоления стресса, предполагающие физическую активность.

Вероятно, теперь у тебя не останется никаких сомнений в том, как сильно питание влияет на здоровье нашей нервной системы и организма в целом.

Существуют даже продукты, которые положительно влияют на психику, а есть те, которые утяжеляют наш желудок и делают нас злыми и раздражительными.

Интересно? Тогда читай в нашем материале, как пища влияет на наше настроение.