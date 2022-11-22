Действительно ли смешивать белки с жирами — грех? Диетолог развеял мифы о раздельном питании

Многие современные диеты базируются на принципах комбинирования пищи. Их поклонники верят, что “неправильное” сочетание продуктов может ухудшить состояние здоровья и спровоцировать проблемы с пищеварением.

А вот “хорошие” комбинации пищи помогают похудеть и улучшить самочувствие. Однако действительно ли раздельное питание имеет научную основу?

Диетолог Олег Швец объяснил изданию Obozrevatel, где правда, а где мифы о здоровом питании.

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Миф №1. Организм не может переваривать жиры, углеводы и белки одновременно

Сторонники комбинированного питания считают, что нельзя смешивать разные виды белков, белки с жирами, крахмал с белками, овощи и фрукты. Поскольку разные группы продуктов имеют существенные отличия.

Однако на самом деле пищеварительная система человека эволюционировала на питании из цельных продуктов, почти всегда содержащих и белки, и жиры, и углеводы.

К примеру, овощи и зерновые называют углеводами, но они также содержат несколько граммов белка на порцию. А мясо, считающееся белковым продуктом, непременно содержит хотя бы немного жира. Поэтому наш организм привык переваривать смешанную пищу.

Миф №2. Смешанная пища препятствует правильной работе ферментов

Некоторые думают, что употребление вместе нескольких видов продуктов (кислых, щелочных и нейтральных) мешает выделению и функционированию определенных ферментов в нашей пищеварительной системе, которые расщепляют пищу.

Действительно, для работы ферментов, которые продуцирует желудок, необходим определенный уровень кислотности. При этом разные ферменты требуют разного pH.

Однако наш организм самостоятельно контролирует диапазон pH во всех частях пищеварительного тракта. Поэтому употребление щелочной или кислой пищи существенно не изменяет уровень кислотности в пищеварительной системе.

Просто в зависимости от типа продуктов организм производит больше или меньше пищеварительных соков, чтобы сбалансировать уровень pH для оптимальной работы ферментов.

Миф №3. Из-за неправильного сочетания продуктов пища бродит в желудке

Пища переваривается с разной скоростью. Поэтому сторонники раздельного питания считают, что употребление вместе групп продуктов, которые расщепляются медленно и быстро, перегружает пищеварительную систему, негативно влияет на усвоение питательных веществ и приводит к брожению и гниению пищи.

В действительности все совсем не так. Гниение возможно только тогда, когда переваривать пищу начинают бактерии. Но в желудке кислотность всегда настолько высокая, что никакие микроорганизмы там не выживают.

Единственное место в пищеварительном тракте, где есть триллионы бактерий — это толстый кишечник. Однако живущие там микроорганизмы полезные. Они ферментируют остатки непереваренных углеводов, в частности клетчатку, выделяют газ и короткоцепочечные жирные кислоты.

Последние укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление, контролируют уровень сахара в крови и снижают риск развития рака толстой кишки.

Миф №4. Раздельное питание способствует похудению

В 2000 году учёные провели исследование. Одна группа участников в течение шести недель питалась сбалансировано, а другая — по правилам сочетания продуктов. При этом все люди употребляли всего 1100 калорий в день.

В конце эксперимента все участники исследования похудели в среднем на шесть-восемь килограммов. Из этого можно сделать вывод, что раздельное питание не имеет никаких преимуществ над здоровой и сбалансированной диетой.

В целом большинство принципов комбинирования пищи разработали более 100 лет назад, когда знания о нутрициологии и биохимии были ограничены.

Сейчас нет убедительных доказательств, что правила раздельного питания работают. Напротив, большинство из них противоречат научным принципам физиологии пищеварения и метаболизма.

Если ты действительно хочешь похудеть, но частенько переедаешь, тебе может помочь дневник питания. Читай подробнее, что это такое, как его вести и кому он нужен.

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