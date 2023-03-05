Здоровье и красота

С чего начать правильное питание: диетолог, нутрициолог, а, может, Google?

Марина Максакова, практикант сайта 05 марта 2023, 18:00
Правильне харчування
Фото: Unsplash

Больше новостей
Богдан Стельмах
Сейчас для меня каждый день — целая жизнь: как модель и айтишник стал на службу народу Украины
що робити при молочниці
Прощайте неприятности! Все о молочнице и воспалительных процессах на фоне стресса — объясняет гинеколог
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну
Я восхищаюсь украинским духом! История легионера из США о желании воевать за Украину
В’ялене м’ясо в домашніх умовах: як приготувати в’ялену свинину та яловичину
Долгий процесс, но он того стоит! Как приготовить вяленое мясо дома
Смотреть больше

Материалы по теме

сніданок
Мифы о важности завтрака: связан ли он с метаболизмом, ожирением и здоровьем
дозволені продукти під час посту
И питательно, и вкусно! Что можно есть в Великий пост 2023
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата
як харчуватися під час Великого посту
Придерживаешься поста? Рассказываем, как получить максимум пользы от питания в этот период

Видео
0:02:58
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну

Я восхищаюсь украинским духом! История легионера из США о желании воевать за Украину
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
0:03:30
землетруси в Одесі
Под угрозой как прибрежная зона, так и исторический центр: ожидать ли мощных землетрясений в Одессе
0:02:56
Творчество на фронте
Искусство ради победы! Удивительное творчество нацгвардейца из Николаева
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Каждый день отбивают по несколько вражеских штурмов — бойцы 30-й бригады о ситуации под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Сбитый российский штурмовик и новые атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 4 марта в режиме онлайн
0:02:33
банк крові
Смелая кровь: в Украине заработал первый банк, который может хранить кровь до 30 лет
0:03:14
Николаев новости
“Увидел руины — и речь отняло…” В Николаеве строители бесплатно чинят жилье местным
0:03:00
Приют для животных
“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных
Больше видео
В’ялене м’ясо в домашніх умовах: як приготувати в’ялену свинину та яловичину
Читать дальше
Долгий процесс, но он того стоит! Как приготовить вяленое мясо дома
Дар'я Квіткова відверто про булінг у підлітковому віці та любов до себе
Читать дальше
Ко мне относились так, как я бы никогда сейчас не позволила — Дарья Квиткова о подростковом буллинге и любви к себе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь