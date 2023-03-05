С чего начать правильное питание: диетолог, нутрициолог, а, может, Google?

Правильное питание – это залог здоровья твоего организма, тела и крепкого иммунитета.

Мы подготовили для тебя советы, которые помогут разобраться, с чего начать путь правильного питания и к кому следует обратиться: к диетологу или нутрициологу.

Диетолог — это врач, обязанность которого подобрать безопасное питание для человека, имеющего болезни.

То есть, например, если у человека проблемы с лишним весом — это болезнь, которую помогает решить диетолог.

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Или, если пациент имеет гастрит – воспаление, раздражение или эрозия слизистой желудка, в таких случаях диетолог составляет план питания во время диеты.

Врач проводит анализ образа жизни человека, его питания и состояния организма в целом. Есть даже анализы, который покажут, какие продукты тебе не подходят.

Лишь после получения результатов врач может дать пациенту индивидуальную диету, которая будет соответствовать правильному питанию именно для этого человека.

Важно понимать, что результат правильного питания – это здоровье.

Поэтому диетолог составляет рацион, опираясь на проблемы твоего организма, таким образом перемена питания принесет пользу.

А в чём состоит задача нутрициолога

Нутрициолог – это специалист, изучающий механизмы правильного питания, взаимодействия пищевых веществ друг с другом и их влияние на организм.

Нутрициолог изучает витамины и минералы, которые находятся в продуктах питания, как они усваиваются организмом и влияют на здоровье.

Этот специалист помогает управлять составом продуктов питания твоего рациона так, чтобы ты получил (-а) от них все необходимые питательные компоненты.

Специалист анализирует твои дефициты необходимых витаминов, минералов и корректировкой питания заполняет их.

Разница между диетологом и нутрициологом состоит в том, что диетолог лечит болезни методом подбора питания, который подойдет для восстановления здоровья человека.

Диетолог поможет выявить причину лишнего веса и сориентирует, как правильно худеть.

А вот нутрициолог занимается подбором индивидуального состава питания для предотвращения болезней человека.

Его задача – восстановление функций организма и избавление от заболеваний.

Нутрициолог изучает рацион и разбирает полезные и неполезные белки, жиры и углеводы.

Посредством разбора специалист балансирует питание и как следствие организм заполняет дефициты.

Для чего необходимо правильное питание

Правильно составленный рацион улучшает состояние здоровья.

Помни, что следует соблюдать основные принципы питания, режим сна и необходимое количество воды в день — это улучшает здоровье на 20%.

Если ты уже имеешь или хочешь предотвратить проблемы с лишним весом

Залог здоровья массы тела:

есть небольшими порциями;

избегать частых перекусов;

обязательно соблюдать режим сна;

заниматься спортом хотя бы три раза в неделю;

следить за здоровьем и гормонами.

Следует помнить, что среди наиболее распространенных причин лишнего веса:

неправильное питание;

малоподвижный образ жизни;

гормональный сбой.

Чтобы снизить вес тела необходимо отказаться от вредных привычек.

Вместо масляных и жареных блюд отдавать предпочтение овощам и фруктам, также вареным или запеченным блюдам.

Но помни, что прежде чем начать худеть, проконсультируйтесь обязательно со специалистом.

Он поможет пройти обследование, отталкиваясь от которого, разработает индивидуальный план правильного питания для тебя.

Поэтому прислушивайся к советам, выбирай специалиста, который поможет восстановить здоровье, а мы тебе в этом поможем!

О том, с чего начать правильное питание мы уже поговорили, а теперь держи советы, как держать в тонусе питания, когда нет света