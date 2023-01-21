Как держать в тонусе питание, когда нет света: сделай свою жизнь комфортной

Питание — важная составляющая нашей жизни и самочувствия. Чтобы быть сытыми, довольными и счастливыми, все мы хотим кушать что-то питательное, вкусное, сбалансированное и теплое.

С несколькими пунктами при отключении света могут возникнуть трудности. В результате мы выберем доставку пищи, поедим холодное или не поедим вообще.

От одного раза, конечно, ничего не будет, но в длительной перспективе такое питание несколько ударит по самочувствию, уровню энергии или даже по массе тела.

Сейчас также смотрят

Диетолог-терапевт Татьяна Лакуста разобрала самые распространенные проблемы, возникшие с отключениями света, и поделилась, как наладить питание при таких обстоятельствах.

Новые вызовы для питания: самые распространенные проблемы

Сначала разберем, какие наиболее распространенные проблемы, связанные с питанием, возникают при выключении электроэнергии.

Если нельзя приготовить себе горячую еду самому(-ой), я закажу доставку или куплю что-нибудь в отделах кулинарии в магазинах. Скажи, разве такое решение не знакомо?

Однако подобное облегчение жизни приводит к тому, что ты не можешь контролировать содержание готового блюда, то есть не можешь избежать вредных компонентов, которыми щедро удобряют еду в местах массового приготовления.

Следующая проблема, которую подметила диетолог, — стало больше пищевых отравлений, ведь нет возможности качественно сохранять готовую пищу.

И напоследок, одной из самых распространенных проблем сейчас является переедание полуфабрикатов, в которых большее количество сахара, жиров и добавленной соли.

— В большинстве случаев это колбасные, мучные изделия, молочные и кисломолочные продукты, — добавляет Татьяна Лакуста.

За несколько месяцев такой способ питания может не вызвать никаких проблем. Однако в долгосрочной перспективе может влиять на стабильность массы тела и метаболический обмен.

У тех, кто уже имеет подобные состояния или расстройства, симптомы и проявления могут ухудшаться.

Сублимированная пища — спасение из гипермаркета или нет?

Сублимация — единственная на сегодняшний день технология хранения продуктов, которая не только полностью сохраняет, но и переносит питательные вещества при переходе из формы в форму.

Сублимированные блюда могут долго храниться и не требуют особого приготовления. Поэтому во времена нестабильного электроснабжения она станет отличной помощницей для здорового рациона.

Но всегда есть “но”. Нужно смотреть на состав и следить, чтобы там не было трансжиров, слишком много соли и сахаров. Эти компоненты могут вредить твоему здоровью.

Трансжиры. Они могут быть скрыты под таким названиям, как кулинарный жир или гидрогенизированное масло/жир. Это все аналоги маргаринов.

Опасность еды с большим содержанием этого продукта в том, что она усугубляет состояние липидного профиля человека. По рекомендациям Ассоциации кардиологов США и Европы нужно минимизировать их потребление.

Соль — это консервант. Такие продукты, конечно, должны содержать ее, но в меру. Норма для взрослых — это 5 г добавленной соли в сутки. Так что если ты приобрел(-а) сухое мясо, тушеную тушу, рыбьи консервы — не стоит их досаливать.

Большое количество соли в рационе дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также увеличивает риск возникновения онкологии желудочно-кишечного тракта.

Сахар. Речь идет не только о белом сахаре, но и глюкозо-фруктозных сиропах и фруктозе. Норма сахаров для взрослого человека — 40–50 г в сутки, то есть 2–3 ст. л.

Во многих пакетированных продуктах сахар стоит на первом месте в составе, а это значит, что его там больше всего. Например, это можно заметить в овсянках быстрого приготовления.

В таких случаях, советует диетолог, лучше покупать крупу на вес, заливать кипятком и добавлять несладкие добавки — тертый сыр, зелень, семена, которые лучше насытят и не повысят уровень сахара.

Сахар — это аналог простых углеводов, которые повышают базовый уровень глюкозы, то есть увеличивают риски преддиабетных состояний и сахарного диабета.

Заготовки наше все: какую еду можно приготовить заранее

В каждом приеме пищи главное то, насколько он питателен и сбалансирован. Сублимированные продукты не всегда полностью сбалансированы, поэтому надо подкреплять их дополнительными продуктами.

Для этого держи в своем холодильнике золотой запас долго не портящихся питательных продуктов.

Жиры: оливки, маслины, орехи, семена, брынза, фета, выдержанный творог, масло, печень трески, сало, кокос кусочками или стружками, арахисовая или другие ореховые пасты. Белки: тофу или соевое мясо, фасоль, чечевица консервированная, сушеное мясо, сушеная рыба, печеночные паштеты, мясные паштеты, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус. Углеводы: хлеб, хлебцы, гречка коричневая, кускус, рисовая лапша, пита, лаваш, овсянка быстрого приготовления, сухие завтраки, сублимированные каши, сублимированные супы из нута, чечевицы, грибов. Клетчатка, не требующая термообработки, это:

Овощи: морковь, капуста, морковь по-корейски, квашеная капуста, квашеные огурцы, кабачковая икра в банке, пастеризованная вакуумная свёкла, помидоры, огурцы.

морковь, капуста, морковь по-корейски, квашеная капуста, квашеные огурцы, кабачковая икра в банке, пастеризованная вакуумная свёкла, помидоры, огурцы. Фрукты: яблоки, груши, апельсины, бананы, консервированный горошек и кукуруза, томатные пасты.

Также можешь запастись медом, вареньем, горчицей, сгущенкой, шоколадом и сушеными фруктами, чтобы быстро сделать заправку в салат, полить блюдо или быстро перекусить.

Как и на чем готовить: полезная техника при блэкаутах

— Безопасность — на первом месте, поэтому не стоит готовить на свечах или сухом спирте, — предостерегает диетолог.

Готовить такие продукты можно с помощью газовой горелки, а если таковой нет, пригодится и обычный термос. В нем можно запаривать крупы, супы и даже стеклянную лапшу.

Останется только удобрить это полезными белками и жирами, не требующими приготовления, и питательный прием пищи будет готов.

Может пригодиться вакууматор — устройство, продлевающее срок хранения блюд. Например, при обычных условиях салат из свеклы может храниться несколько суток в холодильнике, а вакуумированный — четыре – пять дней.

То же самое касается готовых мясных или рыбных блюд. Таким образом, можно меньше использовать кулинарию из магазина и планировать питание наперед.

Можно вспомнить и бабушкин метод, когда кастрюлю с кашей заворачивали в несколько слоев одеял, и так она дольше сохраняла тепло. Если тебе нужно сохранить блюдо теплым всего на несколько часов, то такой метод сработает отлично.

Сколько stress food можно себе позволить

Комфортная еда, или еда для радости, должна быть, нельзя избавляться от нее полностью, потому что она помогает поддерживать психологическое здоровье.

По нормам Американской ассоциации диетологии такая пища должна составлять не более 15% от калорий в сутки. То есть 300–350 ккал, если считать от 2000 ккал. Это полшоколадки в день, три – четыре конфеты, одно – два пирожных.

Если исключать stress food длительное время, то рано или поздно могут появиться компенсаторные переедания и ухудшиться метаболизм.

В то же время помни, что не только еда может быть олицетворением радости в жизни. Если ты начинаешь понимать, что неконтролируемо заедаешь стресс и не можешь справиться со своими эмоциями, то лучше обратиться к специалисту.

Он поможет тебе найти и преодолеть причины переживаний, ведь напряженная ситуация со светом может быть только триггером и запустить процессы, которые только и ждали пускового сигнала.

Если же ты не любишь измерять количество БЖВ, то можешь воспользоваться советом нутрициолога Анастасии Голобородько. Она рассказала о правиле здоровой тарелки, подробнее читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.