Додай до свого раціону, аби покращити здоров’я. Яка користь та шкода від споживання насіння льону

Льон — це культура, яка давно відома людству не тільки як джерело цінного волокна для виробництва тканин, але і як корисна рослина для здоров’я людини завдяки своєму насінню.

Насіння льону, яке іноді називають суперфудом, містить у своєму складі багато корисних речовин та мікроелементів. Про те, для кого насіння льону буде справді корисним та яку шкоду для організму воно несе — розповіла лікарка гастроентерологиня Анна Євтух у виданні Liga.net.

Насіння льону: користь і шкода

Насіння льону, за словами Анни Євтух, є важливим елементом харчування. Воно є традиційною українською їжею, що тісно пов’язана з місцевою культурою та звичаями. Цінність льону для здоров’я обумовлена різноманітністю біоактивних компонентів.

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Користь

Приміром, льон містить альфа-ліноленову кислоту (ALA), яка є рослинним аналогом омега-3. Вона робить насіння льону особливо цінним. Важливо включати цей продукт в раціон, оскільки організм самостійно не може синтезувати ці жирні кислоти в достатній кількості.

І хоча перетворення ALA в активні форми омега-3 відбувається не повною мірою, все ж ця кислота має антиоксидантну дію, що знижує рівень шкідливих вільних радикалів, що особливо корисно для здоров’я серцево-судинної системи.

Гастроентерологиня зазначає, що у додаток до жирних кислот, насіння льону багате на мікроелементи, такі як мідь і магній, а також на вітаміни групи В. Одна порція льону, а це приблизно 28 грамів, забезпечує від 26% до понад 50% денної потреби в цих поживних речовинах.

Співвідношення поживних речовин у насінні льону також заслуговує на увагу, оскільки воно становить 50% жирів, 30% білків і 20% вуглеводів, забезпечуючи збалансованість харчування.

Розчинна клітковина — це ще один корисний елемент у насінні льону. Вона становить приблизно 5-6 грамів на порцію, і є корисною не тільки для мікробіому кишківника, але й знижує ризик розвитку раку кишківника, як підтверджують дослідження.

Крім того, клітковина сприяє профілактиці цукрового діабету другого типу та знижує ризик ускладнень у тих, хто вже страждає на це захворювання.

Шкода

Протипокази до споживання лляного насіння можуть бути у людей, які важко перетравлюють жири. Приміром, це може стосуватися тих, хто не має жовчного міхура чи має камені. В таких випадках льон може збільшити больові відчуття і дискомфорт через велику кількість жиру.

Також, якщо у тебе проблеми з кишківником або мікрофлорою, особливо після споживання рафінованих продуктів, льон може не підійти. Клітковина, що міститься у насінні, може викликати здуття, дискомфорт, послаблення або больові відчуття.

Якщо у тебе синдром інтенсивного бактеріального росту або ти дотримуєшся FODMAP дієти, то льон тобі теж не підійде.

Насіння льону: методи споживання

Головна порада: не кидай сире насіння просто в салат. Шанси, що ти розжуєш кожне зернятко і витягнеш з нього всі поживні речовини, дуже малі.

А от що ти можеш зробити — замочи насіння льону в холодній питній воді, хоча б на 2 години, а краще на всю ніч. Постав насіння у холодильник, і до ранку воно набухне. Тоді можеш додати насіння льону у салат, що значно підсилить його корисні властивості. Але найкращий спосіб споживання насіння — перемели набухлий льон за допомогою блендера, перетворивши на кашоподібну масу.

Експериментуй з насінням льону та додавай його у різноманітні страви на сніданок. Також пам’ятай, що немає потреби пити льон через силу. І не обмежуй свій сніданок лише лляною кашею.

Льон — це про профілактику, а не лікування. Це має бути частиною твого раціону, а не заміна всій їжі.

А якщо ти в захваті від цільного лляного насіння, спробуй змішати його з насінням соняшника, чіа та кунжуту. Так ти отримаєш різноманітні мікроелементи.

Скільки лляного насіння можна споживати

Тепер поговорімо про частоту вживання насіння. Дослідження кажуть, що щоденне вживання льону приносить користь. Тож 28 грамів на день матиме позитивний ефект для твого організму.

Але пам’ятай, що під впливом високих температур і кисню льон втрачає свої властивості. Отож булочка з насінням льону не дасть тобі всіх омега-3 жирних кислот.

І важливо, якщо ти ніколи не додавав(-ла) цей продукт до свого раціону — не варто одразу їсти по 4 ложки на день. Краще почати з 1-2 і поступово збільшувати порцію.

Раніше ми розповідали, у чому користь і шкода фініків.

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