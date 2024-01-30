Їжа та рецепти

Уся правда про часник: корисні властивості та кому не варто його вживати

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Січня 2024, 21:30
чим корисний часник
Фото: Pexels

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