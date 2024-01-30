Уся правда про часник: корисні властивості та кому не варто його вживати

Часник часто додають до страв для пряного запаху та пікантності смаку, а ще — вживають сирим, адже вірять, що він здатний підвищити імунітет та боротися з вірусами. Та чи насправді ми знаємо все про корисні властивості часнику — розбираємося далі у матеріалі.

Чим корисний часник, чи можна його їсти щодня та у якій кількості — читай нижче.

Часник: користь і шкода

Ми звикли вважати, що часник варто вживати у сирому вигляді для підвищення імунітету. І це дійсно так, адже часник має сильні противірусні та антибактеріальні властивості.

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Через вміст фітонцидів, овоч не лише ефективно бореться з вірусами, а й позитивно впливає на травну систему людини.

У складі часнику також є вітаміни групи В та С, кальцій, фосфор.

Також до корисних властивостей часнику можна віднести:

протидію здуттю;

жовчогінні властивості;

зниження ймовірності появи карієсу та хвороб ясен;

позитивний вплив на травлення та очищення;

антиоксидантні властивості, які захищають людину від впливу шкідливої їжі чи забрудненого повітря.

Разом з тим, часник може нашкодити. Особливо це стосується людей, які мають хвороби шлунка.

Часник не можна вживати, якщо є:

гастрит, панкреатит і ерозії органів травної системи в стадії загострення;

виразка шлунку, кишківника або дванадцятипалої кишки;

ентероколіт кишківника;

хвороба Крона;

тимчасові розлади травлення або хвороби (діарея, геморой);

жовчнокам’яна хвороба до повного усунення каменів;

гіпотонія;

загострення хвороб сечовидільної системи (цистит, хвороби нирок).

Також варто звернути увагу на особисті відчуття після вживання часнику. Наприклад, його не варто їсти, якщо після вживання відчувається печія.

Також часник не можна їсти натще.

Причини їсти часник щодня

Їсти часник щодня можна тим людям, які не мають протипоказів до його вживання. Водночас варто памʼятати про норму вживання часнику.

Оптимальною кількістю спожитого часнику є один-два зубчики для здорової дорослої людини.

Якщо ж ти любиш часто їсти часник, тоді тобі точно варто знати, як вивести запах часнику з рота і що для цього варто робити.

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