Чистка зубов не поможет! Как убрать запах чеснока изо рта

Начинается любимый сезон борьбы с осенним ОРВИ. Кто-то поддерживает свой иммунитет витаминами, а кто-то идет более пикантным путем и защищается от всех вирусов, вампиров и проблем чесноком.
В этом продукте действительно есть ряд полезных свойств, так что осенью рекомендуется добавлять его в свой рацион. Впрочем, нужно готовиться к тому, что он может принести маленькую неприятность — характерный запах изо рта.
Хорошо, что существуют методы, которыми можно быстро убрать запах чеснока изо рта. Благодаря этому можно есть любимый продукт и не создавать никакого дискомфорта окружению. А какие это методы, рассказываем дальше.
Полезно знать, почему возникает такой неприятный запах. Его оставляет не сам продукт, а химические процессы в организме после чесночной трапезы.
А именно, серные соединения, которые попадают в кровь после переваривания и проникают в легкие, а оттуда в горло и полость рта. Поэтому даже десятая чистка зубов не поможет избавиться от пикантного запаха.
А именно, серные соединения, которые попадают в кровь после переваривания и проникают в легкие, а оттуда в горло и полость рта. Поэтому даже десятая чистка зубов не поможет избавиться от пикантного запаха.
Что может спасти и вернуть свежее дыхание — продукты, которые нейтрализуют эту химическую реакцию.
В этом помогут:
Если ничего из перечисленного нет, можно использовать другие продукты. Правда, они уже не будут такими эффективными:
Благодаря такому секрету химических реакций можно вдоволь наслаждаться чесноком и не бояться сильного запаха изо рта.
А что делать, если неприятный запах изо рта не связан с чесноком? Мы рассказали, о чем он может свидетельствовать и как от него избавиться в материале.
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