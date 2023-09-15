Чистка зубов не поможет! Как убрать запах чеснока изо рта

Начинается любимый сезон борьбы с осенним ОРВИ. Кто-то поддерживает свой иммунитет витаминами, а кто-то идет более пикантным путем и защищается от всех вирусов, вампиров и проблем чесноком.

В этом продукте действительно есть ряд полезных свойств, так что осенью рекомендуется добавлять его в свой рацион. Впрочем, нужно готовиться к тому, что он может принести маленькую неприятность — характерный запах изо рта.

Хорошо, что существуют методы, которыми можно быстро убрать запах чеснока изо рта. Благодаря этому можно есть любимый продукт и не создавать никакого дискомфорта окружению. А какие это методы, рассказываем дальше.

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Как убрать запах чеснока изо рта: действенные способы

Полезно знать, почему возникает такой неприятный запах. Его оставляет не сам продукт, а химические процессы в организме после чесночной трапезы.

А именно, серные соединения, которые попадают в кровь после переваривания и проникают в легкие, а оттуда в горло и полость рта. Поэтому даже десятая чистка зубов не поможет избавиться от пикантного запаха.

Что может спасти и вернуть свежее дыхание — продукты, которые нейтрализуют эту химическую реакцию.

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В этом помогут:

Мята. Она наиболее эффективна, поскольку содержит большое количество фенольных соединений, нейтрализующих запах. Все что нужно — пожевать свежий листик мяты или выпить свежезаваренный мятный чай. Яблоко имеет меньше фенольных соединений, но все равно может устранить неприятный запах. Для большей эффективности следует съедать яблоко до и после чесночного перекуса. Листья салата. Здесь наименьшее количество фенолов, впрочем, это не мешает эффективно нейтрализировать неприятный запах.

Если ничего из перечисленного нет, можно использовать другие продукты. Правда, они уже не будут такими эффективными:

грибы;

базилик;

петрушка;

цикорий;

сельдерей;

картофель.

Благодаря такому секрету химических реакций можно вдоволь наслаждаться чесноком и не бояться сильного запаха изо рта.

А что делать, если неприятный запах изо рта не связан с чесноком? Мы рассказали, о чем он может свидетельствовать и как от него избавиться в материале.

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