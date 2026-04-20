Україна планує розробити власну альтернативу Patriot для захисту від балістики — Зеленський

Україна розпочинає шлях до створення власного антибалістичного щита, щоб подолати залежність від поставок зенітних ракет до західних комплексів, зокрема системи Patriot.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій Фактів тижня Оксані Соколовій заявив, що поставив українським оборонним компаніям завдання розробити вітчизняну антибалістичну систему протягом одного року.

Глава держави зазначив, що хоча з Німеччиною досягнуто домовленостей про масштабні пакети військової допомоги, виробництво необхідних ракет за отриманими ліцензіями ще потребує часу.

Оскільки запуск цих потужностей — це питання майбутнього, Україна змушена шукати внутрішні альтернативи та паралельно працювати з кількома країнами-партнерами над створенням європейської антибалістичної системи.

Зеленський підкреслив, що завдання створити власну систему за 12 місяців є надзвичайно складним, але водночас реалістичним за умови наявності необхідних компонентів та злагодженої роботи конструкторських бюро.

Успіх цього проєкту дозволить створити надійний ешелон захисту від балістичних цілей, який не залежатиме від політичних чи логістичних коливань у поставках від союзників.

Ключовим викликом на цьому шляху залишається доступ до складних електронних компонентів, що потребує поглиблення військово-технічної співпраці із західними партнерами на рівні інженерних розробок.

