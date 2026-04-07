Альтернатива Patriot: українська компанія Fire Point розробляє бюджетну систему ППО

Компанія Fire Point, відома розробкою крилатої ракети Flamingo, оголосила про амбітні плани щодо створення нової системи протиповітряної оборони.

Як повідомив керівник компанії Денис Штіллерман у коментарі для Reuters, наразі ведуться активні переговори з європейськими партнерами, щоб запустити виробництво вже наступного року. Головна мета — створити ефективну, але значно дешевшу альтернативу американському комплексу Patriot.

Fire Point завершує розробку надзвукових балістичних ракет

Одним із ключових викликів для сучасної ППО є надвисока ціна протиракет, що робить виснаження систем ППО стратегією ворога. Fire Point прагне радикально змінити цю математику. Компанія поставила за мету знизити вартість перехоплення однієї балістичної ракети до суми менше $1 млн.

За словами Штіллермана, якщо цей поріг буде подолано, це стане справжнім революційним проривом. Перше успішне перехоплення балістичної цілі новою системою заплановане на кінець 2027 року.

Окрім засобів захисту, Fire Point завершує розробку двох типів надзвукових балістичних ракет. Головною особливістю цих розробок є їхня дальність та швидкість, які роблять Москву досяжною для точного ураження.

Ці системи мають стати вагомим аргументом стримування та відповіді на російську агресію, демонструючи здатність українського ОПК створювати високотехнологічну зброю великої дальності.

Ці системи мають стати вагомим аргументом стримування та відповіді на російську агресію, демонструючи здатність українського ОПК створювати високотехнологічну зброю великої дальності.

Успіхи на полі бою та інноваційні розробки привернули увагу великих інвесторів. Компанія очікує на погодження уряду щодо залучення інвестицій від великої близькосхідної корпорації. Попередньо, Fire Point оцінили у $2,5 млрд.

Окрім суто військових проєктів, ці кошти планують спрямувати на розвиток космічних технологій, зокрема запуск супутників на низьку навколоземну орбіту, що відкриє для компанії нові комерційні горизонти.

Раніше ми писали, що в Україні розробляють нові балістичні ракети — читай в матеріалі, якими будуть аналоги ATACMS та в чому вони будуть кращими.

