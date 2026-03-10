Аналог ATACMS, але краще: в Україні розробляють нові балістичні ракети

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень у створенні далекобійного озброєння, розробляючи власні балістичні ракети, які не лише не поступаються американським аналогам, а й мають низку суттєвих переваг.

Головний конструктор та співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман в інтерв’ю Армія TV розкрив деталі проектів FP-7 та FP-9, які готуються стати основою українського війська.

Українські аналоги ATACMS: ракети FP-7 та FP-9 будуть удвічі дешевшими

Основною метою розробників стала максимальна оптимізація вартості за збереження високої бойової ефективності. За словами Штіллермана, нові ракети будуть щонайменше вдвічі дешевшими за американські ATACMS, що дозволить налагодити їхнє масове виробництво.

При цьому українські зразки можуть отримати навіть більшу бойову частину, що підвищить руйнівну силу під час ударів по стратегічних об’єктах противника.

— Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше, — зазначив Штіллерман.

Наразі проект перебуває на стадії активних випробувань. Молодша модель, FP-7, уже успішно пройшла тести та здатна вражати цілі в радіусі кількох сотень кілометрів.

Більш амбітний проект — ракета FP-9 — матиме радіус дії до 800 кілометрів, що фактично дозволяє тримати під вогневим контролем глибокий тил ворога. Підготовка до випробувань цієї далекобійної моделі вже триває.

Ракети планують запускати з мобільних платформ, які замасковані під звичайні вантажні автомобілі. Це робить їх майже невловимими для ворожої аеророзвідки та супутників, оскільки в загальному потоці транспорту такі машини нічим не виділяються.

Швидкість розгортання комплексу також є важливою — підготовка до пуску займає близько 15 хвилин, що дає змогу швидко завдати удару та змінити позицію.

