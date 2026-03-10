Аналог ATACMS, но лучше: в Украине разрабатывают новые баллистические ракеты

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень в создании дальнобойного вооружения, разрабатывая собственные баллистические ракеты, не только не уступающие американским аналогам, но и имеющие ряд существенных преимуществ.

Главный конструктор и соучредитель Fire Point Денис Штиллерман в интервью Армия TV раскрыл детали проектов FP-7 и FP-9, которые готовятся стать основой украинской армии.

Украинские аналоги ATACMS: ракеты FP-7 и FP-9 будут вдвое дешевле

Основной целью разработчиков явилась максимальная оптимизация стоимости при сохранении высокой боевой эффективности. По словам Штиллермана, новые ракеты будут, по меньшей мере, вдвое дешевле американских ATACMS, что позволит наладить их массовое производство.

При этом украинские образцы могут получить даже большую боевую часть, что повысит разрушительную силу при ударах по стратегическим объектам противника.

— Это будет аналог ATACMS, возможно, даже с большей боевой частью. Но будет стоить по меньшей мере вдвое дешевле, — отметил Штиллерман.

В настоящее время проект находится на стадии активных испытаний. Младшая модель FP-7 уже успешно прошла тесты и способна поражать цели в радиусе нескольких сотен километров.

Более амбициозный проект – ракета FP-9 – будет иметь радиус действия до 800 километров, что фактически позволяет держать под огневым контролем глубокий тыл врага. Подготовка к испытаниям этой дальнобойной модели уже продолжается.

Ракеты планируют запускать с мобильных платформ, замаскированных под обычные грузовые автомобили. Это делает их почти неуловимыми для вражеской аэроразведки и спутников, поскольку в общем потоке транспорта такие машины ничем не выделяются.

Скорость развертывания комплекса также важна — подготовка к пуску занимает около 15 минут, что позволяет быстро нанести удар и изменить позицию.

