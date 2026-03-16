Fire Point оголосили про перехід до бойового тестування вітчизняної балістики

Український оборонно-промисловий комплекс досяг значного прориву в розробці власного далекобійного озброєння.

Як повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю 24 Каналу, нова вітчизняна балістична ракета FP-7 успішно пройшла етап перших польотних випробувань і тепер готується до наступної стадії — тестування безпосередньо по позиціях окупаційних військ.

За словами розробника, цей крок є логічним продовженням розробки, адже реальні бойові умови є найкращим полігоном для перевірки точності та ефективності нової зброї.

Україна представила нову балістичну ракету FP-7: дальність польоту та етапи випробувань

Ракета FP-7 позиціонується як прямий аналог американської балістичної ракети ATACMS, проте з суттєвою перевагою у вартості — українська розробка вдвічі дешевша за західний зразок. Дальність ураження нової балістики становить до 300 кілометрів, що дозволяє тримати під вогневим контролем глибокі тили противника.

Технологічно FP-7 є глибокою модернізацією радянської ракети 48Н6, яка зазвичай використовується в зенітно-ракетних комплексах С-400, проте українські інженери перетворили її на ефективний засіб ураження наземних цілей.

Хоча конструкція не є такою ж компактною, як у американського аналога, вона повністю локалізована: компанія Fire Point самостійно виготовляє всі ключові компоненти, від двигунів до польотних контролерів, замовляючи лише бойову частину.

Одним із найцікавіших аспектів розробки FP-7 став шлях її кодифікації. Щоб уникнути багаторічної бюрократичної тяганини, яка традиційно супроводжує розробку важкого озброєння, компанія скористалася спрощеними процедурами, запровадженими українською владою для БпЛА.

Як зазначив Денис Штілерман, за старими армійськими канонами випробування та постановка на озброєння могли тривати роками, що в умовах повномасштабної війни є неприпустимим. Саме тому FP-7 офіційно кодифікована як дрон, що дозволило максимально прискорити шлях від креслення до першого бойового пуску з причіпної платформи.

Такий підхід дозволив Fire Point розпочати масове виробництво ще до завершення всіх формальних процедур кодифікації, забезпечуючи армію необхідною кількістю одиниць без пауз у постачанні.

Головний конструктор впевнений, що перекидання бюрократичного тягаря на спрощені рейки — це єдиний спосіб вистояти в технологічній гонці озброєнь.

Наразі команда Fire Point зосереджена на масштабуванні випуску та підготовці до перших ударів по ворогу, які, за словами Штілермана, стануть остаточним іспитом для української балістики.

Раніше ми писали, що ЗСУ знищили ангари з балістичними ракетами РФ — читай в матеріалі деталі удару по полігону Капустін Яр.

