Fire Point объявили о переходе к боевому тестированию отечественной баллистики

Украинский оборонно-промышленный комплекс достиг значительного прорыва в разработке собственного дальнобойного вооружения.

Как сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 Каналу, новая отечественная баллистическая ракета FP-7 успешно прошла этап первых полетных испытаний и теперь готовится к следующей стадии тестирования непосредственно по позициям оккупационных войск.

По словам разработчика, этот шаг является логическим продолжением разработки, ведь реальные боевые условия являются лучшим полигоном для проверки точности и эффективности нового оружия.

Украина представила новую баллистическую ракету FP-7: дальность полета и этапы испытаний

Ракета FP-7 позиционируется как прямой аналог американской баллистической ракеты ATACMS, однако с существенным преимуществом в стоимости — украинская разработка вдвое дешевле западного образца. Дальность поражения новой баллистики составляет до 300 километров, что позволяет держать под огневым контролем глубокие тылы противника.

Технологически FP-7 является глубокой модернизацией советской ракеты 48Н6, обычно используемой в зенитно-ракетных комплексах С-400, однако украинские инженеры превратили ее в эффективное средство поражения наземных целей.

Хотя конструкция не столь же компактна, как у американского аналога, она полностью локализована: компания Fire Point самостоятельно производит все ключевые компоненты, от двигателей до полетных контроллеров, заказывая лишь боевую часть.

Одним из интереснейших аспектов разработки FP-7 стал путь ее кодификации. Чтобы избежать многолетних бюрократических проволочек, традиционно сопровождающих разработку тяжелого вооружения, компания воспользовалась упрощенными процедурами, введенными украинскими властями для БпЛА.

Как отметил Денис Штилерман, по старым армейским канонам испытания и постановка на вооружение могли длиться годами, что в условиях полномасштабной войны недопустимо. Именно поэтому FP-7 официально кодифицирован как дрон, что позволило максимально ускорить путь от чертежа до первого боевого пуска с прицепной платформы.

Такой подход позволил Fire Point приступить к массовому производству еще до завершения всех формальных процедур кодификации, обеспечивая армию необходимым количеством единиц без пауз в снабжении.

Главный конструктор уверен, что опрокидывание бюрократического бремени на упрощенные рельсы – это единственный способ выстоять в технологической гонке вооружений.

В настоящее время команда Fire Point сосредоточена на масштабировании выпуска и подготовке к первым ударам по врагу, которые, по словам Штиллермана, станут окончательным экзаменом украинской баллистики.

