Альтернатива Patriot: украинская компания Fire Point разрабатывает бюджетную систему ПВО

Компания Fire Point, известная разработкой крылатой ракеты Flamingo, объявила об амбициозных планах по созданию новой системы противовоздушной обороны.

Как сообщил руководитель компании Денис Штиллерман в комментарии Reuters, сейчас ведутся активные переговоры с европейскими партнерами, чтобы запустить производство уже в следующем году. Главная цель — создать эффективную, но гораздо более дешевую альтернативу американскому комплексу Patriot.

Fire Point завершает разработку сверхзвуковых баллистических ракет

Одним из ключевых вызовов для современной ПВО является сверхвысокая цена противоракет, что делает истощение систем ПВО стратегией врага. Fire Point стремится радикально изменить эту математику. Компания поставила своей целью снизить стоимость перехвата одной баллистической ракеты до суммы менее $1 млн.

По словам Штиллермана, если этот порог будет преодолен, это станет реальным революционным прорывом. Первый успешный перехват баллистической цели новой системой запланирован на конец 2027 года.

Кроме средств защиты Fire Point завершает разработку двух типов сверхзвуковых баллистических ракет. Главной особенностью этих разработок является их дальность и скорость, которые делают Москву доступной для точного поражения.

Эти системы должны стать веским аргументом сдерживания и ответа на российскую агрессию, демонстрируя способность украинского ОПК создавать высокотехнологичное оружие большой дальности.

Успехи на поле сражения и инновационные разработки привлекли внимание крупных инвесторов. Компания ожидает согласования правительства о привлечении инвестиций от крупной ближневосточной корпорации. Предварительно Fire Point оценили в $2,5 млрд.

Кроме сугубо военных проектов, эти средства планируют направить на развитие космических технологий, в частности, запуск спутников на низкую околоземную орбиту, что откроет для компании новые коммерческие горизонты.

