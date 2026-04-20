Украина планирует разработать собственную альтернативу Patriot для защиты от баллистики — Зеленский

Украина начинает путь к созданию собственного антибаллистического щита, чтобы преодолеть зависимость от поставок зенитных ракет к западным комплексам, в частности системам Patriot.
Президент Владимир Зеленский в интервью ведущей Фактів тижня Оксане Соколовой заявил, что поставил украинским оборонным компаниям задачу разработать отечественную антибаллистическую систему в течение одного года.
Президент Украины анонсировал разработку системы ПВО для преодоления ракетной зависимости
Глава государства отметил, что хотя с Германией достигнуты договоренности о масштабных пакетах военной помощи, производство необходимых ракет по полученным лицензиям еще требует времени.
Поскольку запуск этих мощностей — вопрос будущего, Украина вынуждена искать внутренние альтернативы и параллельно работать с несколькими странами-партнерами над созданием европейской антибаллистической системы.
Зеленский подчеркнул, что задача создать собственную систему за 12 месяцев является чрезвычайно сложной, но в то же время реалистичной при наличии необходимых компонентов и слаженной работы конструкторских бюро.
Успех этого проекта позволит создать надежный эшелон защиты от баллистических целей, который не будет зависеть от политических или логистических колебаний в поставках от союзников.
Ключевым вызовом на этом пути остается доступ к сложным электронным компонентам, что требует углубления военно-технического сотрудничества с западными партнерами на уровне инженерных разработок.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!