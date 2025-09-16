Медичний бюджет-2026: щорічні чекапи для 40-річних та підтримка сільських лікарів

191,6 млрд грн передбачено на фінансування Програми медичних гарантій. Це на 16 млрд грн більше, ніж цьогоріч. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що проект бюджету на 2026 рік відображає пріоритети у сфері охорони здоров’я, а саме у якісній, доступній та безоплатній медичній допомозі.

В МОЗ розкрили, на що саме спрямують кошти та яка галузь медичних послуг отримає найбільше фінансування.

Уряд ухвалив проект державного бюджету на 2026 рік, який тепер чекає на розгляд у Верховній Раді. Видатки на сферу охорони здоров’я становитимуть 258 млрд грн.

Збільшення фінансування за програмою медичних гарантій дозволить надавати безоплатну медичну допомогу за ключовими напрямами та продовжити розширення програми Доступні ліки.

Також з’явиться можливість підвищити зарплатню медиків екстреної та первинної медичної допомоги та тих, хто працює у прифронтових районах.

Заплановане подальше фінансування спільного проекту МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військових і ветеранів. Тепер отримати цю послугу можуть також військовослужбовці-іноземці та українці, які пережили полон.

У 2026 році послуги стануть доступними й для учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи з інвалідністю (категорія 1). Для цього заклали 1,3 млрд грн.

Продовжать послугу для військовослужбовців та інших категорій щодо забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. На ці потреби передбачено 190 млн грн.

На забезпечення пацієнтів лікарськими засобами й медичними виробами виділять 15,1 млрд грн. Йдеться про пріоритетне забезпечення лікарськими засобами й медичними виробами для лікування таких хвороб:

онкологічні та серцево-судинні захворювання;

вірусні гепатити.

Крім цього, продовжать забезпечення медичними виробами для проведення ортопедичних, травматологічних та нейрохірургічних оперативних втручань, а також закупівлю стентів для пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Чекапи для громадян від 40 років: нова ініціатива на 2026 рік

З 1 січня 2026 року МОЗ планує запустити національну програму профілактичних медичних оглядів (чекапів) для громадян віком від 40 років. На це заклали 10 млрд грн.

Йдеться про щорічне безоплатне обстеження на наявність серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і психічних розладів. Дослідження проводитимуть у державних, комунальних або приватних закладах охорони здоров’я, що відповідають вимогам МОЗ.

Очікується, що програма сприятиме ранньому виявленню захворювань, покращенню ефективності лікування та зниженню показників передчасної смертності.

Виплати для молодих лікарів, які працюють у селах

Медичних працівників також заохочуватимуть працювати у сільській місцевості та прифронтових регіонах, щоб забезпечити рівний доступ до медичних послуг. На це передбачено понад 150 млн грн.

В межах проекту ініціюють виплату одноразової допомоги у розмірі 200 тисяч грн молодим лікарям, які укладуть трирічний контракт для роботи в сільських громадах, а також створять можливості для забезпечення їх службовим житлом.

Освіта, боротьба з епідеміями та інше

Фінансування медичної освіти збільшать на більш ніж 200 млн грн. На систему громадського здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями виділять понад 4 млрд грн.

1,1 млрд грн виділять на субвенції місцевим бюджетам. Кошти спрямують на покриття поточних видатків закладів охорони здоров’я, зокрема закладів служби крові, а також на забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання, спеціальними продуктами лікувального харчування.

Планують покращити умови роботи бюро судово-медичної експертизи, а саме модернізують інфраструктуру установ та підвищать зарплатню судово-медичних експертів. На оплату праці додатково планується спрямувати до 250 млн грн.

Детальніше про виплати для молодих лікарів, які працюватимуть у селі, та умови отримання допомоги ми розповідали раніше.