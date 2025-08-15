В Україні нестача сімейних лікарів: у чому проблема

В Україні зберігається проблема нестачі сімейних лікарів, особливо гостро вона відчувається у віддалених сільських та прифронтових районах. Причина цього не лише в рівні заробітних плат чи відсутності житла, хоча ці питання також перебувають у фокусі уваги.

В Україні нестача сімейних лікарів: деталі

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На жаль, (сімейних лікарів — ред.) не вистачає, і тут питання не тільки в зарплатах або в житлі, хоча ми ці проблеми також системно вирішуємо, — зазначив Ляшко.

Для стимулювання медичних працівників працювати у цих регіонах, Міністерство охорони здоров’я запроваджує нову ініціативу.

Цього року лікарі, які влаштовуються на роботу в заклади охорони здоров’я, що розташовані в сільських чи прифронтових територіях, матимуть можливість отримати службове житло.

Посадовець уточнив, що існує механізм, який дозволяє медику приватизувати це житло після десяти років безперервної роботи у відповідному закладі. Це має стати додатковим стимулом для лікарів, які готові працювати в складних умовах.

Фінансування програми передбачено у бюджеті Міністерства охорони здоров’я. Кошти будуть надаватися у формі субвенції безпосередньо медичним установам, де працевлаштовується лікар. Це дозволить закладам забезпечувати своїх нових співробітників необхідними житловими умовами.

— У нас існує комплексна системна підтримка медичних працівників, які їдуть на роботу у ті регіони або частинки областей, в яких ми бачимо проблему з кадровим ресурсом, що є критичною, яку би нам хотілось усунути пріоритетно, — підсумував міністр.

А тим часом через нестачу кадрів навіть пенсіонерів запрошують на роботу лікарями, але їхня ефективність не завжди висока. Молоді спеціалісти часто віддають перевагу виїзду за кордон, де заробітки значно вищі, ніж в Україні. Як працюють медики у сусідній Польщі — читай тут.

