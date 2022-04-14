Доступні ліки во время войны: как и где их можно получить

Людям с хроническими заболеваниями следует постоянно принимать лекарственные препараты для стабилизации и контроля болезни. Поэтому правительственная программа Доступні ліки (Доступные лекарства) продолжает действовать во время войны.

Министерство здравоохранения объяснило, как получить Доступні ліки во время войны, где найти соответствующую аптеку и как получить медицинские средства против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Как получить Доступні ліки в условиях войны

Пациенты могут получать Доступні ліки и инсулин как по электронному, так и по бумажному рецепту. Если врач имеет доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст е-рецепт. Его номер и код подтверждения придут тебе на телефон.

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Если у тебя назначена схема лечения, то врач, с которым у тебя подписана декларация, может выписать е-рецепт даже по телефону.

При отсутствии доступа к электронной базе медик выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Если же у тебя нет доступа к своему семейному врачу, получить рецепт можно у любого врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Как найти аптеку с Доступними ліками

Аптеку с Доступними ліками можно найти на этой электронной карте. Обрати внимание на дату последнего отпуска рецепта (последняя колонка таблицы, внизу под картой).

Выбирай аптеки, которые отпускали доступні ліки на протяжении последней недели. Чтобы знать точно, что в конкретной аптеке есть в наличии нужный препарат, позвони в аптеку.

Лекарства от расстройств психики и поведения и эпилепсии

Рецепты на лекарственные средства при расстройствах психики и поведения выписывают психиатры, препараты для лечения эпилепсии — психиатры и неврологи. Семейные врачи по этим направлениям не выписывают.

Выписать рецепт может врач-психиатр любого медучреждения. Пациенту или его законному представителю следует обратиться в ближайшее медучреждение, где работает психиатр. Место жительства, регистрации или лечения пациента не имеет значения.

Найти ближайшую больницу поможет контакт-центр НСЗУ 16-77. Для обращения к психиатру направление не требуется.

Первая неотложная помощь для малышей — их родители. Поэтому следует заранее подготовиться к разным ситуациям и всегда держать под рукой аптечку, независимо от того, находитесь ли вы дома или в путешествии. Минздрав дал совет, какой должна быть аптечка для ребенка.