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Температура воды в Одессе: подробный прогноз на первую неделю июня

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июня 2026, 17:00 3 мин.
Температура моря в Одессе сегодня
Фото Pexels

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