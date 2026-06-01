Температура воды в Одессе: подробный прогноз на первую неделю июня

Начало лета в Одессе в этом году выдалось довольно прохладным, и море пока не спешит прогреваться до комфортных для купания температур. Многие уже мечтают о первом заплыве, но позволит ли температура воды открыть пляжный сезон и останется ли море прохладным на этой неделе? Рассказываем, чего ждать отдыхающим в ближайшие дни.

Температура воды в Одессе: сколько сейчас градусов в море

По данным seatemperature.net, по состоянию на 1 июня показатели зафиксировались на отметке 17.6°C. Согласно мониторингу, такая температура на 1.2°C ниже средней статистической для этого дня за последние десять лет. Для большинства людей такая вода является бодрящей или даже холодной — долгое пребывание в ней пока не будет комфортным.

Стоит отметить, что температурный тренд сейчас стабильный. По сравнению с прошлыми сутками, когда море прогрелось до 17.7°C, произошло незначительное колебание, но общая тенденция к потеплению сохраняется.

Прогноз на неделю: какая будет температура воды

Если ты планируешь отдых на побережье, стоит знать, что математические модели прогнозируют постепенное потепление. Вот как будет меняться температура воды в Одессе в течение ближайших дней согласно графику:

2 и 3 июня ожидается около 17.9°C;

4 июня море прогреется до 18°C;

5 июня показатель поднимется до 18.3°C;

6 июня температура достигнет 18.5°C;

7 и 8 июня можно ожидать 18.7°C и 18.8°C.

Таким образом, температура моря в Одессе к концу недели приблизится к отметке в 19 градусов. Это уже значительно приятнее для тех, кто любит бодрое утреннее купание. Средняя температура воды на следующей неделе ожидается на уровне 18.3 градусов.

На то, какая сейчас температура воды в Черном море у Одессы, влияет не только солнце, но и общие погодные условия. Интересно сравнить нынешние цифры с рекордами прошлых лет. Самая теплая вода за всю историю наблюдений в Одессе была зафиксирована в июле 2024 года, когда она достигла невероятных 29.3 градусов. Самый холодный показатель наблюдался 11 февраля 2026 года и составлял всего 0.7 градуса.

Сейчас мы наблюдаем стандартное и привычное начало сезона. Хотя то, какая сейчас температура воды в Одессе, не позволяет проводить в море много времени без риска переохлаждения, солнечные ванны и морской воздух уже вполне доступны для всех желающих.

Комфортный купальный сезон в Одессе обычно длится около 65 дней, начиная с июля, когда вода прогревается до стабильно высоких значений.

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