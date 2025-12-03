Бюджет України 2026: Рада ухвалила проект у другому читанні

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Рішення отримало 257 голосів.

Бюджет-2026 ухвалили в другому читанні: головне із проєкту

Раніше профільний комітет узгодив правки до законопроєкту, повідомила депутатка Роксолана Підласа:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності);

субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн, виключити. Причина — збалансування зменшення доходів держбюджету;

додати 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони;

додати 244 млн грн Бюро економічної безпеки;

підвищити заробітну плату вчителів: з 1 січня — на 30% та 1 вересня — ще на 20% без будь-яких змін у підходах до оплати праці вчителів.

Заплановані доходи бюджету на 2026 рік становлять 2 трлн 918 млрд гривень, видатки передбачаються на рівні 4 трлн 781 млрд гривень.

До другого читання збільшили видатки на резервний фонд на 19 млрд гривень. У 2026 році відбудеться поетапне підвищення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Також планується придбати пасажирські вагони, реалізувати житлову політику, компенсувати майнові втрати суб’єктів господарювання через військові ризики.

На облаштування безпечних умов у дитсадочках виділять 1 млрд гривень. Ще 500 млн виділять на відновлення освітньої спроможності ВНЗ. На житло для ВПО виділять ще 500 млн.

Основні напрями фінансування

Безпека та оборона

На оборону планується виділити 2,8 трлн гривень, що становить 27,2% ВВП.

Зокрема, 2 трлн 495 млрд гривень — це загальний фонд; 281 млрд гривень — спеціальний фонд; 30 млрд гривень — державні гарантії.

На зарплату військовим витратять 1 трлн 273 млрд гривень, на озброєння та військову техніку — 709 млрд гривень.

Соціальна сфера та освіта

Уряд значно збільшує фінансування соціальних програм. На пенсійне забезпечення передбачено 1 трлн 27 млрд гривень з урахуванням індексації пенсій.

На соціальну сферу, включно з допомогою для ВПО та осіб з інвалідністю, виділять 467,1 млрд гривень.

Також передбачається фінансування для підтримки демографічного розвитку, зокрема виплати при народженні дитини та допомога для догляду за немовлятами.

Планується поетапне підвищення зарплати педагогів на 50%, запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів (1-11 класів) з жовтня 2026 року та подвоєння стипендій для студентів.

Охорона здоров’я та бізнес

На охорону здоров’я виділять 258 млрд гривень. Заплановано підвищення зарплат для лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. гривень.

Також продовжать діяти програми безоплатних ліків та “Чекап 40+”, на яку виділять 10 млрд гривень для комплексного обстеження громадян віком від 40 років.

Для підтримки бізнесу передбачено 41,5 млрд гривень, які підуть на програми “5-7-9%”, “єОселя”, а також на підтримку розробників оборонних технологій Brave1.

Раніше НАБУ та САП оприлюднили, скільки коштів вдалося повернути до державного бюджету завдяки їхній роботі.